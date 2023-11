Incrementos en las tarifas del agua podrían registrarse en Redwood City

Autoridades de Redwood City están realizando reuniones comunitarias para informar sobre el aumento de las tarifas del agua.

Guillermo Lara, dueño de la taquería Chiquitas, asegura que ha hecho ajustes para ahorrar agua, y ahora llega la noticia de que quizás los necesite más.

“Cada vez que el gas sube, el agua sube y el que vienen pagando son nuestros clientes porque nosotros tenemos que sobrevivir”, dijo Guillermo.

Para tarifas residenciales según lo publicó la propia ciudad, el cobro del servicio básico aumentaría 39% en los próximos dos años, es decir de $59 a $76 bimensual, y luego de $76 a $82, esto sin contar el consumo.

“Pues no, no es justo porque el precio del agua está ya carísimo, mi bill me llega de $460 cada dos meses y si hay un incremento se imagina”, dijo Marciano Reyes, residente de Redwood City.

Pero, según el vocero de la agencia en promedio los aumentos serán solo de 12% cuando la gente agrega lo que consume ahora con lo futuro, el promedio de incremento es 12% el primer año y 7% el segundo.

Según explicó es necesario, pues no se han hecho aumentos en los últimos 5 años.

“En realidad estamos poniéndonos al día con lo que pagamos a nuestro proveedor que ha incrementado ese costo en 27% en los últimos dos años, además de eso tenemos trabajos de infraestructura y mantenimiento por financiar, asociados también a costos de personal”, afirmó Justin Chapel, vocero del Departamento de Obras Públicas.

Ahora para poner al tanto a la gente sobre lo que está ocurriendo se llevarán a cabo reuniones en español el martes y el miércoles.

La reunión del miércoles será a las 6:00 p.m., en el 1400 de Broadway Street en Redwood City.