Hispano ha hecho un gran trabajo en la crianza de sus hijos como padre soltero

Adonay Ortiz llegó junto a sus dos hijos hace cinco años a EEUU procedente de El Salvador.

Como padre soltero, Adonay ha convertido la adversidad en un instrumento de fortaleza que le ha servido para sacar adelante a sus dos hijos de 12 y 16 años.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Entre los quehaceres de la casa, Adonay busca superarse.

“Pues ahora tenía pensado seguir estudiando y seguir avanzando en lo que estoy haciendo”, aseguró Adonay.

Aunque trabaja en construcción, también se dedica a hacer entregas para ganar dinero.

Es la vida que vive orgullosamente como padre soltero.

“Lo disfruto, lo disfruto la verdad”, dijo Adonay.

Desde joven aprendió a convertir la adversidad en fortaleza.

“En la temporada de cohetes, yo hacía cohetes artesanales y hubo una explosión”, relató Adonay.

Aunque en dicha explosión perdió su mano, asegura que ganó una gran lección de vida.

“Emocionalmente se hace más fuerte, se hacen cosas que uno sinceramente no hace si está bien, muchas veces se limita”, aseguró Adonay.

Y con esa fuerza interior fue que llegó a al país, la transición fue dura para sus niños.

“Uno viene con aquel miedo que el idioma, muchas cosas. Estaba con eso de que en la escuela no entendía nada, no tiene amigos, de repente me dice me quiero regresar aquí no me gusta”, dijo Adonay.

Trabajando en construcción con jornadas hasta de 12 horas por fuera de la casa, debió tomar prioridades y una de esas fue cambiar de trabajo para pasar más tiempo con sus hijos.

Así Adonay no ha perdido de vista la importancia de pasar tiempo de calidad con sus hijos.

“Cuando estamos comiendo trato la manera no teléfonos, no televisión y es donde conversamos”, aseguró Adonay.

Y aprovecha cada ocasión para hacerlo.

“No nos vamos a ir en el carro, no vamos caminando para ir platicando con ellos”, dijo Adonay.



Les ha ido enseñando a cocinar, lavar y planchar.

“Hay que enseñarles que no solamente gastando se puede pasar tiempo con ellos, hay momentos que se pueden pasar sin gastar un cinco”, afirmó Adonay.

Con solo seis años en este país, los fruto ya los ve.

“El más grande acaba de salir como mejor estudiante de toda la high school, el menor igual, apenas el mes pasado se llevó el estudiante del mes”, dijo Adonay.

Y si de fórmulas se trata, Adonay cuenta que ahora sigue estudiando inglés y se está preparando para sacar la licencia de construcción, porque si hay algo poderoso, es ser ejemplo para sus hijos.

“Estar marcando el paso para ellos, y muchas veces nosotros estamos haciendo cosas indebidas, a veces preferimos otras cosas”, aseveró Adonay.

Aunque ha notado que a ellos les hace la figura materna, como todo, prefiere verlo con sabiduría.

“Al final he tratado la manera de hacerles entender que es lo que nos ha tocado y lo vamos a disfrutar y no nos va a limitar en poder salir adelante”, añadió Adonay.