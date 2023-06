Comerciantes de Redwood City aseguran que obras de rehabilitación les han provocado pérdidas económicas

Aunque ya se ven avances en las obras de rehabilitación de la avenida Middlefield Road en el área de North Fair Oaks en Redwood City, los dueños de negocio y empleados no pueden ocultar su nerviosismo con la velocidad a la que marchan las obras.

Telemundo 48 ha dado seguimiento a las quejas de estos comerciantes desde el año pasado, cuando en ese entonces el condado dijo que, en marzo del 2023, el proyecto estaría terminado, sin embargo, tres meses después las imágenes no solo muestran cómo está la situación, sino que además ya les dieron las malas noticias.

“Supuestamente para este año iba a terminar, pero ahora piensan que hasta el año que entra”, aseguró Verónica Romero, trabajadora de Fotografía Latina Weddings.

A través de un comunicado la vocera del condado aseguró:

"Desafortunadamente desde el principio el proyecto ha enfrentado retos significativos como las demoras por las inclemencias del clima en el invierno, una ruptura en una tubería de agua no relacionada al proyecto, y nuevos conflictos en las instalaciones de servicios públicos. Estamos trabajando con el contratista principal para acelerar el calendario de construcción y mitigar las interrupciones en los negocios locales".

Pero, para estos comercios el daño ya está hecho.

“Estoy frustrada y enojada, para nosotros es una temporada buena y está despacio. Mucha gente no quiere venir porque en sí no hay parqueadero, el tráfico, no quieren batallar”, aseguró Verónica.

Ahora lo único que les queda es aguantar, aunque no saben cuánto.

“De hecho hemos despedido unas personas, porque las ventas bajaron”, dijo Salvador Garrido, administrador de negocio.