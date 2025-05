“Voló 15 pies”: conductor arrolla a joven que cruzaba la calle en Redwood City

Una joven, de 17 años, permanece en estado crítico luego de que un conductor la atropellara en Redwood City.

“La chica venía aquí en el semáforo, el semáforo ya se había puesto en que pasara la gente, ella casi llegaba al camellón cuando el carro venía en esa dirección hasta acá, fue ahí donde la impactó y voló aproximadamente 15 pies”, relató Alejandro Medina, testigo del accidente.

El accidente ocurrió el 5 de mayo alrededor del mediodía en el área de El Camino Real.

Telemundo 48 obtuvo un video que nos entregó el trabajador de una tienda del área en el que se puede ver el momento en el que la joven comienza a cruzar la calle cuando en cuestión de segundos el vehículo la impactó.

“La chica quedó ahí inconsciente, su mochila quedó de aquel otro lado del camellón, los zapatos, la verdad no los encontramos porque salieron volando y quedaron debajo de un carro”, dijo Medina.

La joven fue trasladada al hospital donde se encuentra en condición crítica.

La policía identificó al conductor como un hombre, de 64 años, residente de Menlo Park, quien presuntamente se saltó el semáforo en rojo mientras la joven cruzaba legalmente por el cruce peatonal entre Dumbarton Avenue y El Camino Real.

También agregaron que el conductor aparentemente sufrió un problema médico justo antes del accidente,

Por su parte la fiscalía del distrito del condado San Mateo dijo en un comunicado:

“Sabemos de lo ocurrido, y hablamos con la policía de Redwood City, quienes indicaron que no hay fundamento para remitir el caso hasta que se complete la investigación”.

“Como comunidad me gustaría decirle que no está sola, que hay muchas familias interesadas en mirar su caso en apoyarla en lo que se pueda, yo como madre estoy con ella, a lo mejor no está trabajando con esto que sucedió, sus papás”, indicó Magdalena Morris, voluntaria de St. Francis Center.