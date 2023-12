¿Tu meta es ahorrar durante el 2024? Te decimos cómo

Después de las navidades, muchas personas sienten que gastaron más de la cuenta

es por esta razón que algunos expertos en finanzas recomiendan trazarse una meta para mejorar su situación económica incluyendo ahorrar dinero o liquidar cuentas

Ahorrar dinero para muchos es difícil, pero otros dicen que no es imposible.

“Soy madre y soy padre en mi casa, pero gracias a Dios no me hace falta nada y aún me sobra para ahorrar”, explicó Imelda Peña, madre de familia.

Administrar bien el dinero es la clave para poder ahorrar.

“Lo básico es tener un presupuesto para gastos necesarios que tienen que cubrir cada mes. Entonces revisar qué es lo importante a pagar como la renta, los servicios los teléfonos, la comida y comparar eso con el ingreso que tienen”, indicó Dairo Romero, asesor financiero de MEDA.

Una persona tiene que sumar los gastos mensuales y restarlos del salario que recibe.

“Y siempre incluya como gasto importante un dinero que va a guardar como ahorro”, explicó Romero.

Muchos aseguran que actualmente es difícil ahorrar debido a la inflación, sin embargo, expertos aseguran que las personas deben buscan la manera de hacerlo.

“El problema es cuando no llevamos las cuentas y cuando todo lo que entra no revisamos cuánto tenemos y gastamos más de lo que tenemos como ingreso”, dijo Romero.

Otra recomendación es abonar más en las tarjetas de crédito con más alto porcentaje y si vas a abrir una cuenta de crédito, busca las tarjetas que te ofrezcan no cobrar intereses por varios meses.