Rechazan presencia del CHP en calles de Oakland

Organizaciones y familiares de un joven que murió a manos de oficiales de la patrulla de caminos rechazaron el lunes la alianza entre esta agencia policial y el departamento de policía que les permitirá el patrullaje de las calles de Oakland.

“La Alcaldesa pidió que el gobernador mande la patrulla de caminos, quienes asesinaron a Erick Salgado hace más de un año, a aplicar las leyes de tránsito en Oakland y lo rechazamos porque estamos muy indignados de que en un año la ciudad no hizo nada para ayudar a esa familia y ahora le están dando la bienvenida a sus asesinos”, dijo Daniel Rodelo, voluntario de APTP.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Erick Salgado perdió la vida en junio del año pasado cuando tres oficiales de la patrulla de camino le dispararon múltiples veces a él y a su novia que se encontraba embaraza.

La joven perdió al bebé tras el tiroteo.

“Seguimos buscando justicia para mi hermano a más de un año de su muerte y aún no tenemos respuestas, no entiendo que la muerte de mi hermano y su hijo no es suficiente para que entiendan que el CHP no debe estar en las calles”, aseguró Amanda Blanco, hermana de Salgado.

Por su parte, la Asociación de Policía de Oakland indicaron que está a favor de esta medida, ya que, la ola de violencia en la ciudad ha aumentado reportando 78 homicidios en lo que va de año.

“En lo que del año han ocurrido 78 homicidios en Oakland y ninguno de esos ha sido causado por la policía, además una de las unidades más afectados por la desfinanciación del departamento de policía ha sido el de tránsito por lo que el que la patrulla de caminos nos apoye en esto es de gran ayuda”, expresó sargento Barry Donelan, vocero de la Asociación de Policías de Oakland

Donelan dijo que hace 7 años tuvieron una alianza con el CHP que los ayudó a reducir la violencia.

A través de un comunicado el CHP añadió:

“Al hacer cumplir nuestra misión de proveer el nivel más alto de seguridad y servicio a todos los que residen, trabajan y viajan en California, la patrulla de caminos está lista para asistir a la ciudad de Oakland y proteger a las comunidades que servimos”.