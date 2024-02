Rechazan apertura de nueva corte de inmigración en Concord

Decenas de representantes de organizaciones comunitarias del condado Contra Costa, incluida la Oficina del Defensor Público se apostaron el lunes frente al edificio donde operará una nueva corte de inmigración para declarar que dicho tribunal no es bienvenido.

“Y la razón que no le estamos dando la bienvenida es porque con la expansión de esta corte no estamos viendo más servicios o más recursos para el inmigrante para agarrar un abogado para que lo pueda representar en corte”, explicó Heliodoro Moreno, abogado de la Defensoría Pública y Stand Together.

Moreno añadió que las leyes migratorias han sido calificadas como un laberinto, por lo que sin representación legal las posibilidades de ganar un caso, por ejemplo, de asilo, son muy bajas.

“Por eso miramos estadísticas donde el inmigrante que tiene un abogado puede triunfar, ganar su caso más de 60% del tiempo cuando tiene un abogado, menos de 20% cuando no tiene”, indicó Moreno.

Además, resienten que el gobierno no diera aviso con más anticipación.

“Al abrir otra nueva corte en Concord, van a alcanzar más personas, los procesos que estaban más lentos van a estar más rápido y nuestra comunidad de Contra Costa y Alameda está en riesgo para poder realmente agarrar un abogado que los represente”, dijo Rosa Menjivar, vocera de la organización The Latina Center.

Después de vivir en carne propia la odisea de muchos inmigrantes, Edwin quien ya ganó su caso de asilo, trajo un mensaje de optimismo.

“Que no pierdan la esperanza, que sigan adelante que sigan tocando puertas”, aseveró Edwin.

Un video del Departamento de Justicia muestra uno de los recintos de audiencia al interior de la corte, donde por ahora habrá diez jueces y un magistrado en jefe.

“A raíz de la llegada de esta corte ahora se están preparando una serie de foros comunitarios de inmigración para que la gente se prepare”, explicó Menjivar.

El próximo sábado 17 de marzo en la preparatoria Ygnacio Valley de Concord, las consultas serán gratis a cargo de abogados de inmigración y se atenderá desde 10:00 a.m., y por orden de llegada.