Realizan conteo de personas desamparadas en el condado Contra Costa

Centenares de voluntarios hicieron el miércoles parte del conteo anual de personas desamparadas en el condado de Contra Costa.

“Este es un conteo muy importante porque realmente es el que determina los recursos más significativos para servir a esta población”, indicó Anna Roth, directora del Departamento de Servicios de Salud y Humanos del condado.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Aunque los números no se conocerán por semanas, resaltaron que se han hecho avances significativos para ayudarlos, como rehabilitar hoteles que significan nuevas unidades de vivienda.

Sin embargo, comerciantes como Liliana Oliveros están agotados de lidiar con los desamparados. Ella asegura que algunos entran y se sientan en su establecimiento, y hasta le han roto las ventanas.

“A comprar los vidrios y cada vidrio me vale como $600 o $700, ya me los han roto cuatro veces”, indicó Liliana, trabaja en el Salon de belleza "Estilo y glamour".

Al restaurante vecino también le rompieron los vidrios y los robaron.

“Justamente anoche se metieron a robar, nos robaron esto y dos tablets”, afirmó Rafael Macias, dueño de restaurante.

Macias indicó que las ventas han bajado de 30% a 40% por el problema de los desamparados.

“Mucha gente nos dice no se sienten seguros viniendo al restaurante, se parquean y el parqueadero está lleno de mochilas, sus camas ahí y todo”, aseveró Macias.

Lamar Hernández Thorpe, alcalde de Antioch, dijo que aunque celebra el conteo de personas sin hogar, le preocupan los resultados.

“Yo veo más gente en la calle y no veo suficientes servicios y recursos que lleguen a esta área este de Contra Costa”, añadió Thorpe.

El alcalde explicó que la ciudad habilitó el año pasado un hotel que brinda alrededor de 40 unidades a esta población, pero que espera más atención del condado para su área.

“Como aquí no hay homeless shelter, aquí en el este no hay homeless shelter, no hay refugios como en el centro de Contra Costa y el oeste de Contra Costa”, dijo Thorpe.

Él confía en que con los resultados del conteo más servicios lleguen al este del condado.