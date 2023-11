Quiropráctico hispano busca dar a conocer la cultura del quiropráctico

Daniel Soto trabaja día a día una mentalidad fresca y la intención de que más gente conozca los beneficios de un quiropráctico.

“Ver a alguien entrar a nuestro edificio con dolor, molestias y que se vayan sintiendo mejor es algo que me pone muy feliz”, aseguró Daniel.

Él lleva seis años desarrollándose como quiropráctico en San Carlos, en el condado San Mateo, y trata a las personas con problemas musculares y óseos sin cirugías o medicamentos. Su pasión por ayudar nació de su abuela.

“Cuando nos enfermábamos ella tenía sus remedios naturales y desde entonces me gustó la idea de sanarse naturalmente sin medicina o cirugía”, explicó Daniel.

Y más adelante la vida terminó de mostrarle el camino.

“Primero quería ser un bombero y un día en el entrenamiento me lesioné la espalda. Un día mi amigo me dijo que debía pagarle una consulta al amigo de él que era un quiropráctico y desde entonces me gustó este tipo de tratamiento y me inspiró a seguirlo también”, aseguró Daniel.

Ahora, después de prepararse profesionalmente en Hayward, trabaja con sus propios pacientes, y a diario sigue esforzándose por ganar la confianza de quienes le rodean.

“También me gusta conocer a mi comunidad, restaurantes, gimnasios y me gusta ponerme afuera a conocer a la gente”, dijo Daniel.

También es consciente del poder de las redes sociales y se dice muy activo en ellas, y no se olvida de los resultados de un trabajo bien hecho.

“Recomendación es lo más importante porque quiere decir que estoy haciendo un buen trabajo”, aseveró Daniel.

Para Daniel todavía falta representación hispana en este rubro. Por eso él hace lo que puede por ganar más pacientes que también se beneficien de ello, y de hacerlos sentir en casa.

“Yo quiero cambiar cómo se parece, cómo se ve un quiropráctico, la cultura del quiropráctico”, expresó Daniel.

Y para eso, a las sesiones les da su propio toque colocando música como salsa y cumbia

Este hispano nacido en South San Francisco y de raíces salvadoreñas tiene muy claro que esto es lo que quiere hacer para el resto de su vida.

“Yo antes trabajaba en un banco y se me hacía difícil, y por eso pensé qué quería hacer con mi vida y yo sabía que me gustaba ayudar a la gente”, añadió.

Y espera que su caso inspire a otros a prepararse para seguir el camino a sus sueños.