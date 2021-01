¿Qué hacer si pierde su trabajo por COVID-19?

Muchos trabajadores inmigrantes se han visto en la dificl situación de perder su empleo al resultar positivos al COVID-19.

Un abogado habló con Telemundo Área de la Bahía para explicar porque algunos jefes pueden despedir a trabajadores tras resultar positivos a la enfermedad.

Jacqueline Peña, como muchos otros inmigrantes, perdió su trabajo debido al COVID-19.

“Mira lo qué pasa es que me dio el COVID y tenía un trabajo que acababa de agarrar hace un mes pero hace días la dueña me dijo que ya no me podía esperar más y lo perdí", ella dijo.

Steve Franco, un abogado experto en leyes laborales explicó que un empleador tiene que seguir ciertas reglas en estos casos.

“Si alguien trabaja para un empleador que tiene cinco o más empleados y el empleado tiene COVID-19 o cuida a un familiar que tiene COVID-19", dice Franco, "el empleador tiene que mantener el puesto del trabajador por hasta 12 semanas con tal de que el trabajador haya trabajado con el empleador por 12 meses y haya trabajado un mínimo de 1250 horas durante ese periodo”.

Si un trabajador no cumple estos requisitos, desafortunadamente la ley no los protege.

Sin embargo, si estos empleados consideran que contrajeron el virus del COVID-19 en su lugar de trabajo pueden someter un reclamo de compensación al trabajador para recibir ciertos beneficios.