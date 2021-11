¿Qué hacer en caso de estar dentro de una tienda que está siendo robada?

Residentes a lo largo de la Bahía han expresado su preocupación ante la ola de robos masivos que se registró durante el fin de semana en San José, Hayward, Walnut Creek y San Francisco.

Telemundo 48 habló con una agente de seguridad que ofreció algunas recomendaciones que podrían salvaguardar la seguridad de las personas.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

¿QUÉ HACER SI TE ENCUENTRAS DENTRO DE UNA TIENDA QUE ESTÁ SIENDO SAQUEADA POR GRUPOS ORGANIZADOS DE DELINCUENTES?

“Se tira al piso en una parte segura, atrás de un mostrador o abajo de una mesa, no te parares o corras”, indicó Santos López, agente de seguridad.

En los robos ocurridos recientemente, la mayoría de los ladrones, estaban armados con martillos y armas de fuego, por esta razón es importante mantener la calma y no reaccionar drásticamente para así evitar que los delincuentes puedan causar a las víctimas algún tipo de daño.

“Yo le aconsejo a un cliente que no se asuste, si no que guarde su postura para que de esta manera no sea un blanco”, dijo Santos.

Evitar el confrontamiento con los delincuentes es clave para no salir herido.

Ante esta situación, autoridades locales se han reunido para establecer estrategias y así evitar que estos robos organizados vuelvan a ocurrir, principalmente en este momento cuando se acercan fechas importantes como el Día de Acción de Gracias, el Viernes Negro, Navidad y Año Nuevo.

La alcaldesa London Breed y el jefe de policía de San Francisco, Bill Scott, continúan hablando sobre estrategias para evitar que los crímenes vuelvan a ocurrir.

“Ayer tuvimos una reunión telefónica regional con jefes de policía y sabemos que estamos enfrentando el mismo problema”, aseguró Scott.

Otras agencias también se han unido para investigar estos casos.

Testigos del robo aseguraron que los sospechosos también robaron la tienda por departamentos Macy´s.

“El FBI y el procurador de la nación nos van a ayudar y estudiaremos cada ángulo a nivel regional para ponerle un alto a estos robos”, explicó Scott.

La policía implementará las siguientes medidas para ayudar a disuadir el crimen en los centros comerciales:

El Departamento de Policía de San Francisco también agregará recursos estatales y las autoridades federales están involucradas en las investigaciones en curso.

La Patrulla de Caminos de California aumentará las patrullas en las autopistas cercanas a los principales centros comerciales

Habrá más presencia policial en las zonas comerciales

Se realizarán cambios para que a los ladrones les resulte más difícil huir a bordo de vehículos.

En el condado Alameda autoridades le hicieron un llamado a los comerciantes para que estén alerta ante cualquier actividad sospechosa.