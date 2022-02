¿Qué debes hacer si te roban los fondos de la tarjeta EBT?

Un televidente contactó a Telemundo 48 para denunciar que en dos oportunidades le robaron los fondos de su tarjeta EBT en San José.

Jesús, víctima de robo, recibe dinero de la agencia CALFRESH para comprar alimentos, sin embargo, cuando quiso pagar unas compras que había realizado, no lo pudo hacer debido a la falta de fondos.

“Cuando hice mis compras ya no pude pagar porque ya no tenía dinero y se me hizo raro porque mi balance era todavía de $450”, explicó Jesús.

Cuando reportó el incidente al servicio al cliente de EBT le indicaron que los fondos habían sido gastados en Redwood City, pero Jesús se encontraba en San José, es decir era imposible que 10 minutos después haya llegado a la ciudad donde supuestamente se realizó la compra.

“Me dieron un número de reclamo en cada transacción que hicieron y me dijeron que esperara 20 días para ver si podían reembolsármelos, y luego llamé y ya no se pudo hacer nada”, aseguró Jesús.

Este incidente le ocurrió en dos oportunidades tras comprar en una tienda específica en San José.

QUÉ DEBES HACER SI TE ENCUENTRAS EN ESTA SITUACIÓN

“Una persona tiene un plazo de 10 días para reportar que le han robado fondos desu tarjeta de EBT. Después de esos 10 días no se le van a reintegrar los fondos”, explicó María Leticia Gómez, directora de comunicaciones del condado Santa Clara.

Gómez indicó que cuando la agencia reintegra el dinero solo lo hace una vez cada 36 meses por lo que recomendó estar pendiente de no mostrar o dar los datos de las tarjetas a desconocidos.

QUÉ OCURRE DESPUES DE QUE ALGUIEN REPORTA UN ROBO

“Se cancela la tarjeta y le mandan otra nueva y luego llena un formulario para que le reintegren los fondos si están en el plazo de los 10 días”, dijo Gómez.

A DÓNDE PUEDES LLAMAR PARA REALIZAR EL RECLAMO EN CASO DE SER VÍCTIMA DE ROBO

Las personas pueden reportar el robo de fondos a la Agencia CALFRESH Food llamando al 1-877-328-9677 o llamando al condado Santa Clara al (408) 758-3800.