¿Pueden agentes de ICE ingresar a estadios deportivos?

Telemundo 48 habló con un abogado de inmigración para saber hasta qué punto agentes federales pueden tener acceso a recintos deportivos luego de lo ocurrido el jueves en el estadio de los Dodgers en Los Ángeles donde fueron vistos oficiales de inmigración.

¿El estacionamiento de un estadio está considerado espacio público?, ¿los agentes tendrían acceso, por ejemplo, al estacionamiento sin permiso de los dueños o sin una orden?

“Agentes de ICE sí pueden entrar a espacios públicos, inclusive a un estacionamiento, si no hay un retén de pago para entrar al estacionamiento lo que lo haría privado, de la misma forma pueden entrar a la planta baja de un hotel, pero no pueden llegar hasta los cuartos, sin embargo, no pueden simplemente detener a personas por lucir como alguien ilegal, como ellos lo están categorizando ocupan un orden judicial de arresto”, explicó Andrew Newcom, abogado de inmigración.

Agentes de ICE ¿podrían ingresar a un recinto deportivo?

“Fue muy ilustrativo este último ejemplo en el estadio de los Dodgers, porque se indicó que exactamente un dueño privado puede negarles el acceso a agentes de ICE para entrar a su domicilio, sin embargo, si los agentes de ICE tienen un orden firmada por un juez de búsqueda judicial pueden entrar, pero hay que notar cuáles áreas están notadas en ese orden judicial”, aseguró Newcomb.

Si algún aficionado ve a agentes de inmigración al entrar o salir de un estadio ¿qué es lo que deben hacer?

“Guardar silencio y no comentar nada con los oficiales, si tienen un permiso de trabajo con eso tienen permiso de permanecer en los Estados Unidos, yo lo mostraría, pero fuera de eso siempre es de recomendación guardar silencio y exigir hablar con su abogado de inmigración”, explicó Newcomb.

¿Qué otras recomendaciones ellos deberían de tomar en cuenta y qué no deberían de hacer, en caso de presencia de agentes de inmigración afuera al recinto?

”Para personas que están muy preocupadas, pero todavía quieren ir a un evento como este, a lo mejor conviene esperar a llegar un poco tarde y checar primero el rápido response network para ver si hubo actividad”, dijo Newcomb.

Para reportar o consultar actividad de agentes de inmigración en el condado Santa Clara puedes llamar a la red de respuesta rápida al (408) 290-1144.