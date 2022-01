Pruebas caseras gratis de COVID -19 para residentes del condado Santa Clara

El condado Santa Clara anunció el viernes la distribución de 60,000 pruebas caseras de COVID-19 que serán entregadas a todas las personas que vivan, trabajen o acudan a las escuelas del condado.

Las pruebas podrán ser obtenidas a partir del sábado 22 de enero hasta el sábado 29 de enero. Las personas deberán programar una cita para recogerlas.

“Esta es una gran oportunidad para que los miembros de la comunidad obtengan pruebas de antígenos para pruebas rápidas en el hogar”, dijo Miguel Márquez, Director de Operaciones del Condado de Santa Clara. “La prueba es clave para saber si tiene COVID, lo que debería ayudar a limitar la propagación del virus y ayudará a que las personas vuelvan a su vida normal al terminar de manera segura el aislamiento o la cuarentena temprano con una prueba negativa”.

Un total de 15,000 citas estarán disponibles, de acuerdo a las autoridades.

CÓMO PROGRAMAR UN CITA

Ingresa a la página en español https://covid19.sccgov.org/covid-19-testing-spanish

Haz clic en el ícono que dice “Haga una cita para recoger su kit de prueba”

Deberás responde a una serie de preguntas relacionada a los síntomas de COVID-19

Tendrás que proporcionar un correo electrónico al que te enviarán un enlace para que programes la cita. En caso de no tener uno, la página te da la opción de crearlo.

Cuando recibas el correo deberás abrir el enlace y proceder a programar la cita.

Recibirás un código QR que deberás mostrar en el lugar de distribución el día que hayas escogido para recoger las pruebas

Es importante destacar que las personas que no obtengan una cita no podrán retirar las pruebas caseras.

CUÁNTAS PRUEBAS DE COVID-19 PODRÉ OBTENER

Autoridades indicaron que a cada persona se le entregarán 4 kits de prueba.

DÓNDE PODRÉ RETIRAR LAS PRUEBAS

El condado dispuso de 4 ubicaciones que funcionarán para personas que acudan en sus automóviles, sin embargo, aquellos que no tengan vehículo podrán recoger las pruebas en unas mesas que estarán instaladas en estos lugares, allí también deberán mostrar su comprobante de cita.

A continuación, las ubicaciones en las que estarán entregando los kits de pruebas:

Hellyer County Park, 985 Hellyer Avenue., San José

Martial Cottle Park, 5283 Snell Avenue., San José

VasonaCounty Park, 333 Blossom Hill Road, Los Gatos

Foothill College, 12345 El Monte Road, Los Altos Hills (ofrece horario vespertino)

El condado recomendó que las pruebas de antígenos se usen para aquellos que tienen síntomas de COVID-19 o para finalizar los períodos de aislamiento o cuarentena antes de tiempo para aquellos que dieron positivo o para aquellos que han estado expuestos a una persona con COVID-19 (cuando una prueba de PCR más sensible no está disponible). Si el resultado de una prueba de antígeno es positivo, debe reconocerse como válido y debe seguirse la guía de aislamiento aplicable; en ese caso, no es necesario realizar una prueba de PCR de seguimiento en un centro de atención médica o del condado.

El Condado también les recuerda a los pacientes de todos los sistemas de atención médica que tienen derecho a que su propio proveedor les haga pruebas de COVID si tienen síntomas o han estado expuestos a una persona que tiene COVID-19.