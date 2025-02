Protestan cierre de centro materno en hospital de Hayward

Enfermeras y médicos del hospital St. Rose de Hayward salieron a protestar el cierre de los servicios de maternidad y partos.

“Nos da mucha lastima que no vamos a estar aquí para las mamás que van a tener bebes, quiero llorar pero no voy a llorar”, dijo la enfermera Vicky Galvan.

Esto luego de la noticia de que en una semana cerrará la unidad de maternidad y partos del hospital.

“Las mamás que están aquí son bastante minorías, latinos, filipinos,gente que no habla inglés,” dijo Fernanda Silva, operadora técnica de obstetricia.

Con pancartas que decían, “algunas cortaduras, no sanan", un grupo de profesionales de la salud protestó no solo por la decisión, sino también como dicen se ha ejecutado.

“No, las mamás no saben, Alameda Health System no ha hecho nada para informarle a la comunidad, no hay ningún cartel en frente que diga que no va a haber servicios obstétricos a partir del 18 de febrero”, dijo Silva.

Esto sin contar con los trabajos que se perderán.

“Si duele, tenemos mucha gente que ha trabajado aquí 30 años o más”, dijo Galvan.

El hospital que enfrenta una crisis financiera fue adoptado por el sistema de salud del Condado Alameda, como tabla de salvación.

Los trabajadores aseguran que es una decepción que 20 días después de la adopción, decidieron cerrar esta unidad.

Según publicó el hospital en su página de internet, esta situación se debe a una baja en el número de nacimientos, lo cual ha puesto un reto en mantener una alta calidad de atención.

Aunque en esa publicación se da por hecho el cierre, el lunes a través de un comunicado a la prensa, el jefe administrativo dijo que la suspensión es temporal, desde el 18 de febrero, por 12 a 18 meses aproximadamente.

Además que durante ese periodo, un grupo liderado por médicos pensara en una nueva forma de brindar esos servicios en el hospital.

A la doctora Pamela D. Simmons, le preocupa la información que se está circulando.

“Tenemos nada más 15 partos al mes, pero eso es mentira el average es como 24, pero en esta comunidad hay más como 180 pero están enviando a Highland en Oakland,” ella dijo.

La idea de manejar desde Hayward o Fremont hasta Oakland no funcionaba para Axel Aguilar, cuya esposa dio a luz el lunes en dicho hospital.

“Queda más largo el trafico, momento que mi esposa tenga dolores, uno agarra nervios, en el tráfico puede tener un accidente mejor algo cerca es más”, dijo Aguilar.