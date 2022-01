Proponen permitir que inmigrantes indocumentados voten en las elecciones locales en San José

El Concejo de San José votará el martes una propuesta que busca permitir que personas inmigrantes que no son ciudadanos estadounidenses participen en las elecciones locales.

La medida, que requiere la aprobación de los votantes, daría a más de 200,000 residentes no ciudadanos en San José el derecho a seleccionar nuevos legisladores y opinar sobre diferentes políticas en futuras elecciones locales.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La ciudad de Nueva York se convirtió en la ciudad más grande en promulgar una ley similar el mes pasado, mientras que San Francisco aprobó una ley en 2016 para permitir que los padres que no son ciudadanos voten en las elecciones de la junta escolar.

Las concejales Magdalena Carrasco y Sylvia Arenas, quienes encabezan los esfuerzos, presentaron la propuesta el viernes, solo unos días antes de que el Concejo Municipal vote sobre los cambios a los estatutos de la ciudad.

“Esta es una idea novedosa, pero no una idea nueva”, dijo Carrasco en una conferencia de prensa el lunes, y agregó que es injusto que la comunidad inmigrante pague impuestos y contribuya a la economía sin tener voz en las políticas locales. "Necesitamos asegurarnos de que la voz de nuestra comunidad de no ciudadanos no sea suprimida o borrada... Ellos merecen el derecho a votar por los que están en el poder".

La propuesta de extender los derechos de voto en San José a todos los residentes de la ciudad, incluidos los indocumentados, con una visa de trabajo o "Dreamers", lleva años en proceso. El esfuerzo se pospuso bajo la administración Trump, que obstruyó y atacó el camino a la ciudadanía para muchos, dijeron los legisladores.

"Las políticas racistas del partido republicano han bloqueado la reforma migratoria durante décadas", dijo Arenas a San Jose Spotlight. “Es nuestra obligación encontrar formas de honrar el papel que desempeñan los inmigrantes en nuestra comunidad; no permitamos que los nacionalistas determinen quién importa en las elecciones locales de San José”.

La pareja de formuladores de políticas está solicitando una sesión de estudio especial para explorar la medida, pero aún no se ha fijado una fecha.

"No vamos a tener todas las respuestas mañana", dijo Carrasco a San Jose Spotlight. "Pero este es el momento de hacerlo".

El Concejo Municipal votará sobre una serie de posibles cambios en la ley de la ciudad el martes, incluido el cambio de fecha de las elecciones de Alcalde, la adición de más distritos del concejo y el aumento de la supervisión policial. Los votantes aún tendrán la última palabra sobre los cambios en las elecciones primarias y generales de este año.

Las organizaciones comunitarias locales y los activistas respaldan el plan. Eva Heredia, líder del grupo comunitario Services, Immigrant Rights, and Education Network, encabezó un cántico en el evento el lunes: "Aquí vivo, aquí voto".

Heredia, residente de San José con dos hijos, dijo que la comunidad inmigrante se ha visto afectada de manera desproporcionada por la pandemia, ya que han sido la columna vertebral que mantuvo a Silicon Valley en movimiento. Como residente permanente legal, Heredia aún no puede votar hasta que se convierta en ciudadana naturalizada.

"Siempre escuché al estadounidense decir que no hay impuestos sin representación. Desafortunadamente... yo vivo esa realidad", dijo. "Es hora de que (mi) voz sea escuchada y tenida en cuenta".

Según los datos del condado de 2018, hay aproximadamente 366,000 inmigrantes viviendo en el condado Santa Clara. La mayoría, unas 208.000 personas, tienen algún tipo de protección legal.

Carrasco y Arenas también quieren trasladar las elecciones de los distritos impares de la ciudad a los años de elecciones presidenciales y las elecciones de los distritos pares a los años de elecciones intermedias para aumentar la participación electoral, según su memorando.

Su propuesta surge después de que la Comisión de Revisión de la Carta, un organismo dirigido por ciudadanos designados por el Concejo Municipal, concluyera su trabajo sobre los cambios propuestos a la carta de la ciudad. La comisión se formó después de que el alcalde Sam Liccardo presionó, y finalmente abandonó, una medida que habría extendido su mandato y le habría dado el poder de contratar y despedir al administrador de la ciudad y a los jefes de departamento.

La propuesta de extender los derechos de voto no fue estudiada ni considerada por la comisión de 23 miembros, que pasó casi un año revisando los estatutos de la ciudad antes de hacer sus recomendaciones finales al Concejo Municipal. "Nunca nos lo trajeron", dijo el abogado y comisionado Huy Tran a San Jose Spotlight, y agregó que la comisión estudió una serie de ideas presentadas por los residentes.

Ampliar los derechos de voto a los residentes indocumentados y no ciudadanos es una buena propuesta, dijo Tran. La idea hubiera sido de gran beneficio para pasar por la comisión, lo que habría permitido más tiempo para que la ciudad y el público entendieran el tema, agregó.

"Pero no es la única manera de hacerlo", dijo. "Todavía depende de la discreción del consejo introducir tales cambios".

Víctor Vásquez, codirector ejecutivo de SOMOS Mayfair, dijo que excluir a la comunidad inmigrante del voto es excluirlos de la democracia.

“Nos hacen sentir que no pertenecemos”, dijo Vásquez, quien también es inmigrante. "(Esto) no es solo un problema latino. Ampliar el voto ayudará a beneficiar a todas las personas, desde vietnamitas, chinos, indios, africanos, filipinos, tagalos e incluso personas de ascendencia europea".

El Concejo Municipal de San José se reunirá el martes a la 1:30 p.m.