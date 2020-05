Programa ofrece hospedaje gratis a personas que trabajen en comunidades de alto riesgo en San Francisco

Desde que la pandemia inició, la comunidad hispana ha sido una de las más afectada en cuanto al número de contagiados debido a que no pueden dejar de trabajar para mantener a sus familias.

Salir a trabajar todos los días, ha causado ansiedad en muchos residentes de San Francisco ante el riesgo y el temor que sienten de contagiarse con el coronavirus y a su vez contagiar a sus familiares.

¨No duermo tranquila porque sé que cuando me voy a levantar, no sé si me voy a levantar con un síntoma que puedo agarrar por mi trabajo, pero aún así continuamos trabajando", aseguró Mariana Bellorin, empleada de One Dollar.

Mariana afirma que siente temor de contraer el virus por su hijo de 4 años ¨está en un momento que cualquier enfermedad, cualquier virus lo ataca".

Por esta razón, la Ciudad de San Francisco puso a disposición de este tipo de empleados un programa que les brinda hospedaje gratis en un hotel de la ciudad.

"Ofrece un apoyo para los que deben continuar trabajando fuera del hogar para proporcionar servicios a nuestra ciudad", dijo Susie Smith, vocera de la Agencia de Srevicios Humanos.

Smith indicó que el programa le dará prioridad a las personas que trabajen en los vecindarios donde la tasa de contagios por el mortal virus ha ido en aumento.

Es importante resaltar que cualquier persona, sin importar si estatus migratorio, puede aplicar al programa de ayuda. La información que los interesados compartan al aplicar se mantendrá confidencial.

Para más información sobre el programa de ayuda visita Sfhsa.org/emergencyhousing.