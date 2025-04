ALAS, Red de Respuesta Rápida reporta presencia de patrulla fronteriza en Half Moon Bay

Las organizaciones locales afirman haber visto a varios agentes federales en vehículos sin identificación en Half Moon Bay el domingo.

Belinda Hernández Arriaga, directora y fundadora de Ayudando Latinos a Soñar (ALAS), dijo que comenzó a monitorear la situación a las 9:45 a.m. cuando vio 15 vehículos patrulla buscando algo en el área.

“Mucha preocupación porque en esa área hay restaurantes, hay mucho turismo, hay mucha comunidad ahí," dijo. "Era algo que todos estábamos preocupados. Miramos que fueron a los barcos que es un poco lejitos, pero al mismo tiempo estábamos dando información a los restaurantes que ellos tienen derechos".

Según ALAS y la Red de Respuesta Rápida, no se detuvo a ninguna persona y no se trató de una redada.

Hernández Arriaga dijo que la presencia de la patrulla fronteriza contribuye a aumentar los temores dentro de la comunidad inmigrante.

ALAS ha estado proporcionando a la comunidad sesiones de información sobre inmigración y haciendo que los terapeutas gratuitos sean accesibles para aquellos que necesitan apoyo de salud mental.

According to Half Moon Bay's former mayor Joaquin Jimenez Urena, this isn't the first sighting of the agents.

"Mi sobrino que me comentó que se dividieron en dos grupos", dijo. "Uno de los vehículos no estaba marcado, ventanas polarizadas. Y ya después me comentaron que iban hacia el sur de half moon bay. Y ya después me comentaron que vieron el segundo vehículo del área de Pescadero hacia el norte de Half Moon Bay.”