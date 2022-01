Preocupación ante transacciones electrónicas que deben ser declaradas al IRS

Comerciantes hispanos expresaron su preocupación ya que a partir de este año deberán declarar los ingresos que hayan obtenido a través de Venmo o Paypal.

Si las transacciones superan los $600 anuales la compañía estará obligada a reportar las al IRS.

“Es una nueva técnica que está usando el gobierno para asegurarse que aquellos que se estaban un poquito escapando con ese tipo de ingreso, ahora se vean obligado a incluirlo”, explicó Carlos Ausejo, contador y preparador de impuestos.

Esto ha llevado a muchos trabajadores a tomar medidas para no tener que realizar la declaración de estos ingresos.

“Que nos paguen con puro efectivo y no trabajar ninguna otra forma de pago”, indicó una comerciante que alquila mantelería para banquetes.

Sin embargo, esto podría traerle complicaciones ya que no todo el mundo tiene efectivo en la cartera.

“Algunas personas me han dicho o no tengo efectivo, te lo traigo mañana, o no tengo efectivo te lo puedo mandar así y tengo que aceptar”, explicó.

Esta ley no aplica a transacciones hechas con Zelle, porque ellos basicamente transfieren el dinero pero nunca lo retienen.

La vocera de Early Warning Companie propietaria de Zelle a través de un comunicado explicó:

"Los pagos entre amigos, familiares y pequeñas empresas elegibles enviados a través de su red, no están sujetos a esta ley porque Zelle facilita la mensajería entre instituciones financieras, pero no mantiene cuentas ni maneja la liquidación de fondos. Si los pagos recibidos en Zelle están sujetos a impuestos, es responsabilidad del consumidor o de la organización informarlo al IRS".