“Por favor no me maten”: familiares denuncian que joven murió tras abuso policial en Antioch

Familiares de un joven que murió tres días después de haber sido arrestado por la policía de Antioch aseguran que oficiales presuntamente hicieron uso de fuerza excesiva.

Angelo Quinto, de 30 años, sufrió una crisis mental el 23 de diciembre de 2020 que obligó a una de sus hermanas a llamar al 911 ya que el joven se mostraba agresivo.

“Nadie espera que su ser querido muera cuando llaman a pedir ayuda de la policía”, aseguró Isabelle Quinto, hermana de Angelo.

El martes, el departamento de policía, dio a conocer los audios de la llamada de emergencia en la que se puede escuchar a Isabelle dando la dirección de su vivienda y reportando que su hermano estaba siendo agresivo con su mamá.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Imágenes de lo que sucedió cuando llegaron los oficiales se dieron a conocer y en ellas se puede ver cómo dos oficiales sostienen a Angelo contra el suelo dentro de la vivienda. En un momento determinado el joven pierde el conocimiento y es trasladado al hospital, donde tras tres días en cuidados intensivos perdió la vida.

Cassandra Quinto, madre de Angelo aseguró que cuando llegó la policía ella ya lo tenía en un abrazo de oso, que estaba calmado y cuando los oficiales lo tomaron él no se resistió y sólo les dijo: “por favor no me maten, por favor no me maten”.

Por su parte el jefe de policía declaró que sus oficiales no causaron la muerte de Angelo e indicó que mientras uno de los agentes lo esposaba, usó la rodilla para retenerlo en el piso por un par de segundos, pero que esta no fue puesta ni en el cuello o en la cabeza sino en el omoplato.

Autoridades explicaron que según la información del reporte patológico el forcejeo con los oficiales no causó ninguna herida mortal y que el cuello no tenía daño físico.

Familiares de Angelo interpusieron una demanda contra el departamento de policía por supuesto uso de fuerza excesiva.

“Incluso esa nueva evidencia no refleja lo qué pasó dentro de la habitación, tenemos nuestro propio patólogo y los oficiales debieron haber presionado con exceso el cuello o espalda de Angelo para restringir su respiración porque en cinco minutos un joven saludable de 30 años dejó de respirar”, aseveró John Burris, abogado de la familia.