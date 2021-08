“Por el bien de nuestra vida”: Iglesia católica exhorta a los feligreses a vacunarse

Representantes de la iglesia católica exhortaron el jueves a los feligreses a que reciban la vacuna contra el COVID-19.

Varios mitos han surgido sobre las vacunas llevando a muchas personas a no vacunarse por miedo a que les pueda ocurrir algo peor, otros por el contrario toman como excusa que su religión no les permite inmunizarse, sin embargo, este no es el caso de la iglesia católica.

“El Vaticano ha aprobado el uso de las vacunas. Los obispos de EEUU han aprobado el uso de las vacunas como moralmente aceptable”, aseguró Oscar Cantú, obispo de la Diócesis Católica de San José.

Cantú le hizo un llamado a todas las personas para que se vacunen, sobre todo en este momento en que la variante Delta está ganando terreno entre las personas que no se han vacunado.

“Es algo importante que hacemos por nuestra salud, por el bien de nuestra vida. Por el bien de nuestros familiares y por el bien de la comunidad”, afirmó Cantú.

Hace varios meses salió a la luz una información que aseguraba que las farmacéuticas utilizaban células de fetos en las dosis de la vacuna, lo que llevó a las personas a no querer vacunarse para no comprometer su fe en Dios.

Sin embargo, la iglesia le ha aclarado a los feligreses que la vacuna es un bien común que ayudará a la sociedad a combatir el mortal virus.

“Aprobado por el Papa. Aprobado por los obispos para el bien nosotros, de los que estamos vivos y no queremos perder más vidas. Entonces es por eso que hemos dicho que es moralmente aceptable recibir esta vacuna”, indicó Cantú.