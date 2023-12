Popular cuenta de Instagram recolecta juguetes para niños de bajos recursos en San José

Una popular cuenta de Instagram de San José está trabajando una vez más para ayudar a las familias necesitadas en esta temporada navideña.

La cuenta conocida como San Jose Foos organiza una colecta de juguetes por tercer año.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Los fundadores de la página quieren recolectar 30,000 juguetes para repartirlos a niños que de otro modo no los recibirían.

"Siempre siento que dar es muy importante", dijo el fundador Anthony Gómez. "Definitivamente es una de las cosas principales en mi vida que me gusta hacer todo el tiempo, incluso cuando no tengo mucho. Está destinado a todos. No importa cuánto dinero ganes, ni que tan poco dinero ganes. Está pensado para que todos vengan y para que los niños vean que hay algo de espíritu navideño en el aire".

El alcalde Matt Mahan apoya al grupo, que también se asocia con Toys for Tots. Hay lugares de entrega de donaciones en toda la ciudad.

"El año pasado, distribuimos 15,000 juguetes a niños que de otro modo no los recibirían, y sé que podemos unirnos como comunidad para hacerlo aún mejor este año", dijo Mahan.

Los organizadores entregarán los juguetes de viernes a domingo en el recinto ferial del condado Santa Clara en San José.

Para más información visita sanjosetoydrive.com