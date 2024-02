Policía de San Francisco no podrá realizar paradas de tráfico por el registro vencido de un auto

La votación de la Comisión Policial de San Francisco el miércoles fue de 4 a favor y 3 en contra para limitar las causas por la que la policía puede detener a un conductor.

"Cuando solo hay una parte de placa delantera, cuando no hay matriculación, cuando solo hay una luz lo quieren limitar", explicó Mario Jovel, abogado.

El razonamiento de la comisión es que las minorías son las más afectadas cuando se registran paradas de tráfico por el vencimiento del registro u obstrucción de la placa.

Max Carter fue uno de los comisionados que votó a favor y asegura que, en este tipo de paradas, menos del 1% termina en arresto, menos de 1% encuentran pistolas, entonces que el 99% no sirve al interés del público.

Para poder parar un carro, de adoptarse la medida, debe haber otra razón.

"Si han visto otras cosas por ejemplo una persona con un arma en el carro o manejando mal o tomado", indicó Jovel.

Cristina Gutiérrez es activista e indicó que ha sido víctima de esta presunta práctica policial.

"Había una línea de carros parados porque estábamos en una línea equivocada porque había una manifestación, y la policía vino y me pidió los papeles y me dio una multa de $250 y le dije ¿por qué no le da a otros que están allá? ese no es su problema me dijo", relató Gutiérrez.

Pero algunos como el sindicato policial afirman que esto hará las calles de San Francisco más inseguras.

Kevin Worrell, vicepresidente del sindicato, dijo que ellos no van a poder hacer respetar y hacer cumplir las leyes, que ellos no paran a alguien para hacer una búsqueda simplemente ,sino que tienen una razón.

De hecho, muchas paradas de este tipo hechas por la patrulla de caminos en el vecindario de Tenderloin han resultado en decomisos de drogas.

Telemundo 48 intentó comunicarse con la alcaldesa London Breed pero no obtuvimos respuesta

El Departamento de Policía de San Francisco tiene 90 días para adoptar la medida, pero su sindicato tiene el derecho de apelarla.