Policía: Apoyamos las manifestaciones, no los actos de violencia en San José

El jefe de policía de San José, Eddie García, dijo el jueves que los oficiales de policía del departamento solo han usado fuerza no letal en los últimos días contra "agitadores" que han intentado dañar a la policía durante protestas pacíficas.

García y el alcalde de San José, Sam Liccardo, realizaron una conferencia de prensa para discutir las acciones de los agentes de la ley en respuesta a las protestas de brutalidad policial y racismo tras la muerte de George Floyd mientras se encontraba bajo custodia de la policía de Minneapolis la semana pasada.

García dijo que los ¨agitadores¨ arrojaron rocas, botellas de plástico y vidrio, latas, barras de refuerzo de metal, trozos de asfalto, palos de madera de carteles de protesta y artículos diversos de un sitio de construcción en la calle Santa Clara a los oficiales.

Las patrullas de policía también sufrieron daños y fueron pintadas con palabras como "cerdos".

En respuesta a estos actos violentos, los agentes lanzaron gases lacrimógenos y dispararon balas de goma y espuma contra multitudes de manifestantes y saqueadores para dispersarlos. Según García, los agentes de la ley solo lo han hecho en respuesta a los actos de agresión.

"Seguimos hablando de que la policía usa la fuerza, pero las multitudes usan la fuerza contra la policía", dijo García. "Este departamento de policía no está usando la fuerza, no en respuesta al comportamiento de una multitud".

El capitán Jason Dwyer, comandante de operaciones especiales del Departamento de Policía de San José, caracterizó la protesta del viernes pasado en el centro de San José como una zona de guerra y dijo que los oficiales no podían defender la ciudad sin defenderse también.

"Se pregunta cómo podemos justificar la decisión de usar menos proyectiles letales para el control de multitudes", dijo Dwyer. "Mi respuesta a eso es ¿cómo no puedes? Si nos vas a pedir que nos quedemos allí, tenemos que defendernos".

Los manifestantes y los usuarios de las redes sociales han criticado al departamento desde que comenzaron las protestas por aparentemente mostrar poco respeto a quienes atacaron con tácticas no letales como gases lacrimógenos y balas de goma. Algunos manifestantes en todo el país han sido parcialmente cegados después de ser alcanzados por balas de goma.

"Necesitamos esas tácticas", dijo García. "Las opciones no son bonitas. O usamos más fuerza de lo que parece ser mucha fuerza o renunciamos a nuestra ciudad".

Un oficial en particular, un veterano de seis años del Departamento de Policía de San José llamado Jared Yuen, fue visto en un tuit viral que instigaba a los manifestantes, incluido el grito "cállate, b ----" a un manifestante antes de que su equipo cargara hacia la multitud.

Yuen fue puesto en licencia administrativa el viernes en espera de una investigación de conducta interna, según García.

"No necesito tener cinco minutos de ese video para decirles que no fue profesional y que eso no será tolerado", dijo García.

En cuanto a otros videos compartidos en las redes sociales sobre la policía, el jefe dijo: "Cuando ves incidentes de fuerza en los que todo lo que obtienes son los últimos cinco a 10 segundos, no necesariamente puedes basar todo en eso. Tienes que mira la totalidad de lo que ocurrió en la mayoría de los casos ".

García agregó que se alienta a los residentes y manifestantes de San José a que envíen videos de la posible mala conducta de los oficiales para su revisión.

Liccardo y García discutieron el toque de queda que terminó el jueves por la mañana y afirmaron que fue un éxito en sofocar a grandes multitudes de manifestantes, así como a personas que saqueaban y dañaban la propiedad pública y privada.

Con el final del toque de queda, los oficiales esperan que algunos asistentes a la protesta reanuden la agitación que caracterizó partes de las protestas el viernes y el sábado, antes de la promulgación del toque de queda el domingo.

García dijo que los oficiales detuvieron y arrestaron a docenas de manifestantes, saqueadores y personas que rompieron el toque de queda durante la última semana.

Eso incluye al menos a dos periodistas que informaron haber sido detenidos el domingo a pesar de la orden de queda que exime a los miembros de los medios de comunicación, además de los trabajadores esenciales, como los agentes del orden y los bomberos.

Posteriormente, Liccardo se disculpó con al menos uno de los periodistas y dijo en una publicación de Twitter que estaba preocupado por la detención inadecuada. El jueves, dijo que la ciudad podría volver a implementar un toque de queda si las protestas se vuelven violentas una vez más.

"Nadie en este departamento de policía, nadie en esta ciudad tiene la intención de vivir bajo un toque de queda durante un período prolongado de tiempo", dijo. "Nadie cree que esa sea una forma tolerable de vivir".

García y Dwyer dijeron que mientras continúen las protestas, tienen la intención de no "perder la ciudad".

"Sabemos que no todo el mundo, de los cientos de personas, están ahí para cometer delitos. Muchos de ellos simplemente están ahí afuera para ejercer su derecho de Primera Enmienda", dijo Dwyer. "Pero vamos a mantener el rumbo y continuar respondiendo la llamada, hasta que creamos que la ciudad ya no está en peligro".