Polémica política de teléfonos celulares implícita en muchas escuelas del Área de la Bahía

Miles de escuelas del Área de la Bahía abrieron sus puertas para el primer día de clases el jueves. Pero este año, varios distritos de toda la bahía están requiriendo que los estudiantes guarden sus teléfonos celulares en clase a menos que sean necesarios para las lecciones.

El objetivo de la política es hacer que los estudiantes se involucren más en clase.

“En las encuestas estudiantes dijeron que no estaban tan distraídos en clases, estaban conociendo y hablando con personas nuevas con las que no hubieran interactuado antes por estar en el teléfono,” dijo Adam Clark el superintendente del Distrito escolar Mt.Diablo. “Además se mejoró la participación de los estudiantes y desjuñeron los conflictos.”

Solo dos escuelas en el condado de Contra Costa han implementado una política similar este año, Mt. Diablo High School y Ygnacio Valley High School.

Los estudiantes deberán colocar sus teléfonos en una bolsa especial que solo se puede abrir con un dispositivo especial que solo tienen los maestros.

A pesar de lo que los educadores esperan que sea más productivo en el tiempo de clase, los estudiantes han expresado emociones encontradas.

“Cuando haya una emergencia uno no puede contestar o que pase algo uno no puede llamar o hablar a alguien”, dijo Luis Ojeda, estudiante de grado 12 en Mt. Diablo. “A mí no me parece esto, yo digo que no nos tienen que quitar nuestro teléfono”.

Pero lo más importante este año en todas las escuelas es la seguridad y el bienestar de los estudiantes.

El Distrito Escolar Unificado de San José ha implementado nuevos centros de bienestar en ciertas escuelas para proporcionar un espacio seguro y relajante.

"[El] primer día de clases siempre es un poco agitado para que los estudiantes entreguen y recojan sus horarios y se aseguran de que todos los estudiantes estén en el lugar correcto", dijo Joseph Heffernan, director de Lincoln High School.

Los centros cuentan con consejeros que brindan apoyo y estrategias de comunicación.

"Aquí se trata de estrategias de afrontamiento, administración del tiempo, cómo hablar con sus compañeros y con sus padres", dijo Jesse Escobar, consejero del distrito.

El año escolar comienza pocos días después de que un niño de 11 años de San José fuera atropellado y muerto por un camión.

Pam Foley, miembro del Concejo de San José, envió un correo electrónico a las familias instándolas a permanecer vigilantes.

"A nuestros hijos les pueden pasar cosas en las calles", dijo Foley. "Ocurrió este horrible accidente. Este niño murió, y era completamente prevenible. Así que ese es mi mensaje, conduzca con seguridad".