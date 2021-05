Podrían aprobar ley que obligaría a las personas con problemas mentales a recibir tratamiento

El condado Santa Clara podría aprobar la ley Laura que obligaría a las personas con trastornos mentales a recibir tratamiento para tratar su enfermedad.

Actualmente, las personas mayores de edad, que sufren de enfermedades como bipolaridad o esquizofrenia, son las únicas que legalmente pueden dar consentimiento para que sean internados y así recibir el tratamiento adecuado.

“Pues sabemos que la mayoría de las personas que tienen una enfermedad mental no quieren recibir tratamiento y es donde pues todos estamos con los brazos cruzados porque no se puede hacer nada, legalmente no se les puede forzar a recibir tratamiento”, dijo Juan Perez, vicepresidente de NAMI.

Sin embargo, si la ley Laura es aprobada la admisión de una persona a programas que traten problemas mentales estaría a cargo de un juez.

Joe Simitan, supervisor del Comité de Salud del condado tiene 20 años luchando para que la ley se implemente.

Simitan asegura que, aunque la cantidad de personas con problemas mentales en el condado es baja “para las familias se trata de su mundo entero y necesitamos darles la ayuda que merecen bajo la ley estatal”.

Esta medida beneficiaría en gran medida a ciudades como San José, ya que no solo evitaría las llamadas al departamento de policía cuando se reporten casos de crisis mentales, sino que también brindaría una herramienta a los indigentes, una de las poblaciones más vulnerables de la ciudad.

“El 42% de las personas sin hogar aquí en San José informaron que tienen alguna condición mental o emocional, así que hay muchas personas que necesitan esta ley”, dijo Raúl Perales, concejal de la ciudad.

La Ley Laura fue promulgada estatalmente en el 2001 para conmemorar la memoria de Laura Wilcox, voluntaria en una clínica de salud mental al norte de California que fue baleada mortalmente por un paciente que se rehusó a recibir tratamiento psiquiátrico.

Se espera que los Supervisores de San José voten por la ley la próxima semana.

En California, solo 19 de los 58 condados no tienen esta ley vigente.