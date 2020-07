Playas del condado San Mateo entre las más contaminadas en California

Las playas del condado de San Mateo se encuentran en el lugar número seis de las 10 playas más contaminadas del estado, según una lista publicada el martes por el grupo de defensa ambiental Heal the Bay.

Heal the Bay clasifica las playas más contaminadas del estado por sus niveles de bacterias dañinas en el agua del océano. El grupo monitoreó más de 500 playas en todo el estado para compilar listas de las playas más y menos contaminadas.

La Reserva Marina Fitzgerald del condado San Mateo en Moss Beach fue considerada la playa más contaminada del estado debido a la escorrentía contaminada de San Vicente Creek, según Heal the Bay. La Reserva Marina Fitzgerald nunca apareció en una lista de Beach Bummer hasta este año.

Pillar Point Harbor en Capistrano Avenue en Half Moon Bay, Erckenbrack Park en Foster City, Pillar Point Harbor Beach, Linda Mar Beach en San Pedro Creek y Pillar Point Harbor en Westpoint Avenue también figuraban entre las 10 playas más contaminadas del estado.

El grupo señaló que las ubicaciones de Pillar Point Harbor se vieron afectadas por contaminantes de múltiples desagües pluviales que fluyen hacia el puerto cerrado.

"Un día en la playa no debería enfermar a nadie", dijo en un comunicado de prensa el presidente y director ejecutivo de Heal the Bay, Shelley Luce. "Estamos contentos de ver que la calidad del agua mejora en algunas playas, pero no hay garantías".

Los condados San Mateo y Monterey tenían playas consideradas entre las mejores del estado en la lista del Cuadro de Honor 2019-2020 de Heal the Bay. Las playas califican para la lista si son monitoreadas semanalmente durante todo el año y obtienen calificaciones perfectas por la calidad de su agua.

La lista de 42 playas está dominada por las del sur de California porque los condados del norte y centro de California generalmente no monitorean la calidad del agua durante todo el año, según Heal the Bay.

Sin embargo, Asilomar State Beach del Condado de Monterey en Arena Avenue, Monterey State Beach y la playa de Spanish Bay en 17 Mile Drive y Bean Hollow State Beach del condado de San Mateo calificaron para el Cuadro de Honor del grupo. Las cuatro playas llegaron a la lista por primera vez.

"Sabemos que nuestro trabajo está lejos de terminar", dijo Heal the Bay en su informe. "Con el aumento del número de personas que dependen del océano para su recreación y sustento, es más importante que nunca proteger nuestra calidad del agua y nuestras playas".

Para más información visita healthebay.org/beachreportcard2020 para ver el informe completo de la calidad del agua de la playa.

Los últimos grados de calidad del agua para playas en todo el estado se pueden encontrar en beachreportcard.org.