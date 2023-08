Jardinero lucha para que su seguro de auto le responda tras ser víctima de robo en Pittsburg

El jardinero al que le habían robado su camioneta con herramientas en Pittsburg, la recuperó, pero ahora la compañía de seguros no quiere responder por las reparaciones que necesita su vehículo.

Javier Quezada, es jardinero desde hace 27 años, y el 27 de julio, con mucho miedo hizo el reporte del robó de su camioneta.

Delincuentes a bordo de un sedán negro se llevaron la camioneta de Quezada incluyendo sus herramientas, dinero y varios documentos importantes.

Pero una semana después recibió una llamada por parte de la Policía.

"La encontraron en Oakland por la calle 58 y la calle 12, ya completamente vacía, todo ya no había nada", dijo Relató Quezada.

Lo que no sabía Javier, era que la felicidad de haber encontrado su camioneta se convertiría en un dolor de cabeza al contactar a la compañía de seguros.

"Hablé yo y me dijeron que iba a mandar a una persona a revisar los daños para poderla arreglar, pero de esto ya va sobre dos semanas y he estado llamando, mi hija les ha estado enviando emails, que pues yo necesito mi troca pues porque mi trabajo no me espera y no quiero perder mis clientes", explicó Quezada.

Telemundo 48 acompañó a Javier al taller donde está su camioneta y nos mostró alguno de los daños que necesitan reparación.

"El switch del volante para el encendido, el vidrio está quebrado, el asiento del chofer está roto, la pintura tiene varios rayones", dijo Quezada. "Todo lo hemos hecho para que llegue lo más rápido que se pueda, pero es esperar, como no contestan a mí, mis emails, no me hablan para tras"

Llamamos a la compañía de seguros de Javier, pero no quisieron referirse al tema, así que enviamos un correo eléctrico y aún no hemos recibido respuesta.

Contactamos al Departamento de Seguros de California, y aseguran que, si una compañía de seguros se pasa de los tiempos estipulados, ellos pueden ayudarlo llamando directamente a su compañía de seguros.

"¿Qué está pasando con este caso?, ¿Que han hecho?, qué pruebas nos pueden dar de que están dándole seguimiento a este caso y a este reclamo, y si van a aprobar el reclamo cuándo piensan cumplir con el pago del reclamo", afirmó Jazmín Ortega, vocera del Departamento de Seguros de California.

También sugieren lo siguiente:

"Tengan nota de cuando llamaron, cuando reportaron el accidente o incidente, cuando le respondieron, con quien está llamando", indicó Ortega.

Si tu compañía de seguros aún no ha resuelto su caso, puedes llamar al 1(800)927-4357 donde la consulta es gratis y en español.