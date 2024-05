Piden vacunarse contra la viruela del mono en San Francisco

A medida que se acerca el verano y las celebraciones del Mes del orgullo, los funcionarios de salud pública de San Francisco instan a los residentes a vacunarse completamente contra la mpox, también conocida como viruela del mono.

El Departamento de Salud Pública de San Francisco dijo el martes que si bien actualmente no hay un aumento en los casos de mpox en la ciudad, el virus aún circula en los EE. UU. La agencia también señaló que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades están monitoreando un brote de una cepa diferente. del virus mpox que causa una enfermedad más grave y que actualmente se está propagando en la República Democrática del Congo.

"A medida que se acercan las celebraciones de verano como el mes del orgullo , ahora es un buen momento para protegerse contra la mpox vacunándose. La vacuna contra la mpox está disponible a través de los sistemas de salud y en las clínicas", dijo en un comunicado la Dra. Susan Philip, oficial de salud de San Francisco. "Incluso si está completamente vacunado, es importante ser diligente ya que ninguna vacuna es 100% efectiva. Si experimenta síntomas de mpox, como una erupción que parece granos o ampollas, hable con su proveedor de atención médica para hacerse la prueba. y habla con tus socios para que puedan estar informados y prevenir la propagación de la infección".

Para estar completamente vacunado contra mpox, los funcionarios de salud dicen que se necesitan dos dosis de vacuna.

"Las personas pueden recibir su segunda dosis de la vacuna mpox si han pasado al menos 28 días desde la primera dosis. No es necesario reiniciar la serie de dos dosis si han pasado más de 28 días desde la primera dosis. Las dosis de refuerzo son "No se recomienda en este momento para aquellos que han completado la serie de dos dosis. Además, la vacuna mpox no se recomienda en este momento para aquellos que han sido infectados previamente", dijo el SFDPH.

El departamento de salud también recomienda y fomenta la vacunación de dos dosis para todas las personas que viven con el VIH, cualquier persona que tome o sea elegible para tomar PrEP contra el VIH y todos los hombres, personas trans y personas no binarias que tienen relaciones sexuales con hombres, personas trans o personas no binarias.