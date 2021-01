Piden renuncia de líder republicano en Silicon Valley después de controvertido mensaje en las redes sociales

La situación se esta tornando tensa en South Bay después de que un líder republicano local publicó un mensaje en línea que parecía alentar la violencia mientras el Capitolio de la nación estaba siendo invadido por alborotadores pro-Trump.

La publicación de Facebook, que declara que "los ciudadanos toman las armas" fue escrita por Phil Reynolds, un miembro electo del Comité Central Republicano del Condado de Santa Clara.

En los días posteriores a los disturbios, un número creciente de residentes y líderes de South Bay le han pedido que dimita.

Reynolds fue comisionado de planificación durante mucho tiempo en Campbell e incluso se postuló, sin éxito, para el Congreso.

Sus publicaciones en línea sorprendieron y causaron molestia en muchas personas, incluido el asambleísta Evan Low, quien una vez fue alcalde de Campbell.

Low respondió a las publicaciones de Facebook de Reynolds quien, cuando los disturbios apenas comenzaban el miércoles, escribió: “La guerra ha comenzado. Los ciudadanos toman las armas. La libertad prevalecerá. ¡Debemos defender nuestra constitución hasta la muerte! "

Low es ahora uno de los muchos que piden que Reynolds renuncie como miembro del Comité Central del Partido Republicano del condado y en una entrevista virtual, Low dijo que está decidido a responsabilizar a Reynolds.

El presidente no se responsabilizó por los incidentes violentos desatados por sus seguidores en el Capitolio federal.

“Es horrible ver este tipo de retórica y comentarios. Estos comentarios dañinos con respecto a un representante electo en el condado de Santa Clara. Este individuo debería ser avergonzado, deshonrado y destituido de su cargo ”, dijo Low.

Por su parte Reynolds le dijo a NBC Bay Area que Low, otros políticos y los medios de comunicación están tergiversando sus palabras.

Aseguró que estaba tratando de unir al público contra los alborotadores, aunque dice que no está convencido de que los alborotadores fueran grupos pro-Trump.

“Vi nuestra soberanía amenazada, y cuando dije 'tomar las armas', el significado detrás de eso fue 'prepárate para proteger a nuestra nación'”, aseguró Reynolds.

Sin emabargo Low dice que no cree en absoluto la explicación de Reynold y cree que la retórica conducirá a más violencia. Mientras que Reynolds, como funcionario electo, no puede ser despedido y dice que no tiene intención de renunciar.