Manifestantes en la embajada de El Salvador piden el regreso de maquillador venezolano deportado a CECOT

Un grupo de manifestantes se reunió el sábado frente a la embajada de El Salvador en San Francisco para pedir que un maquillador venezolano que fue deportado sea devuelto a Estados Unidos.

Andry Hernández Romero llegó a los Estados Unidos desde Venezuela el verano pasado, utilizando la aplicación CBP One para solicitar asilo, ya que temía ser perseguido por su sexualidad y sus creencias políticas. Sin embargo, la Administración Trump alegó que los tatuajes en su muñeca estaban asociados con la pandilla Tren de Aragua.

Según el abogado de Hernández Romero, no se le dio tiempo en la corte para demostrar su inocencia. Eso ayudó a motivar a los organizadores de Gays Sin Fronteras a protestar en la embajada.

"En este momento todos estamos nerviosos", dijo Sergio Betancourt. "Todo está moviéndose de una manera que de la libertad, nos estamos moviendo a otra dirección. Y yo creo que Andrés ha caído en esa dirección peor, ha sido deportado, no se le ha respetado sus derechos. No se le ha preguntado si es o no es, y sinceramente se le ha mandado a un lugar que en este momento es la peor prisión que existe en el mundo".

Al llegar a la frontera en San Diego en agosto, Hernández Romero fue retenido en el Centro de Detención de Otay Mesa durante meses mientras su caso de asilo avanzaba a través del sistema. Luego fue deportado a una prisión en El Salvador conocida como CECOT en marzo.

El jueves, el gobernador Gavin Newsom envió una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la que pide que Hernández Romero sea devuelto inmediatamente a Estados Unidos, y expresó su preocupación por el derecho al debido proceso en medio de la actual represión migratoria del presidente Donald Trump.

La carta de Newsom señaló que a Hernández Romero "se le negó la oportunidad de defenderse contra acusaciones infundadas de participación en pandillas o de presentar su solicitud de asilo".

"No somos una nación que envía a personas a ser torturadas y victimizadas en una prisión extranjera por victorias de relaciones públicas", dice la carta de Newsom.