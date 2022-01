Piden más días por enfermedad pagados para trabajadores esenciales de California

Organizaciones y sindicatos pidieron el jueves al gobernador Gavin Newsom que aprueba más días por enfermedad pagados a trabajadores esenciales en California.

La petición consistiría en otorgar dos semanas pagadas por enfermedad con el objetivo de que los empleados tengan el tiempo suficiente para hacer cuarentena en caso de resultar contagiados con COVID-19 sin el temor de quedarse sin dinero para pagar sus cuentas.

“Ahora con esta nueva oleada de Ómicron es importante que el estado tome esas políticas para seguridad y que los trabajadores no tomen la decisión entre perder ingresos o ir a trabajar con síntomas de COVID-19”, explicó Christian Ramírez, director de Políticas Públicas del Sindicato del Sector Servicio.

Una ley similar fue implementada el año pasado, sin embargo, esta venció en septiembre.

“Creo que quedó demostrado que al permitir a los trabajadores permanecer en casa y no perder ingresos fue la mejor manera de contrarrestar la pandemia el año pasado”, indicó Ramírez.

Casos como el de Ingrid Belario, quien trabaja en un restaurante de comida rápida son los que estas organizaciones buscan evitar.

“Cuando me enfermé me recomendaron dos semanas de cuarentena, sin embargo, solo hice diez días porque tenía facturas que pagar y aunque mi cuerpo no se sentía bien volví al trabajo”, recordó Ingrid.

Los sindicatos piden que estos pagos por enfermedad se extiendan durante todo el año.

Por su parte, la oficina del Gobernador aún no ha emitido ningún comentario al respecto.