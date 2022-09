Piden a la Fiscal de Distrito que elimine política que juzgaría a menores como adultos en San Francisco

Organizaciones protestaron el martes frente a la Oficina del Fiscal de Distrito de San Francisco para pedirle que elimine la nueva política que busca juzgar como adultos a menores de entre 16 y 17 años que cometan crímenes graves como asesinato.

“Aunque ella dice que solo lo hará algunas veces, no confiamos en que es eso lo que va a pasar”, aseguró Ally Durante, vocera de la organización YMFC.

Años de investigación demuestran, según estas organizaciones, que los jóvenes que son transferidos al sistema de adultos tienen más probabilidades de reincidir y su rehabilitación es más lenta.

“No importa que crimen ha hecho o no ha hecho verdad no es un adulto, y no deberíamos tratar a nuestros jóvenes como adultos que no son, es más dañino que nuestros jóvenes sean cargados como adultos”, indicó Andrea Mejía, vocera de la organización Coleman Advocates.

Además, que, en prisiones para adultos, los menores tienen 500% más probabilidades de ser agredidos sexualmente, golpeados, o atacados con armas.

“Necesitan apoyo, tenemos que ver el sistema ha fallado a nuestros jóvenes para llegar a ese punto que han sido cargados”, dijo Mejía.

Sin embargo, padres como Moisés Vergara, quien perdió a su hijo luego de que un adolescente le disparara en una licorería, aseguró que este tipo de perpetradores no tienen sentimientos.

“Esos niños que hacen ese tipo de violencia, no tienen ya sentimientos ni remordimientos entonces sí sería necesario que se procesara como un adulto”, afirmó Moisés.

Por su parte, la fiscal respondió que su política es fruto de conversaciones con grupos comunitarios, que habrá un nuevo equipo de revisión de estos casos, y que ellos buscaran la opinión tanto de la defensa como de la familia de la víctima antes de presentarle cualquier recomendación, cada caso se abordara individualmente.