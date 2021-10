Pescadero: la ciudad costera que brinda oportunidades a los inmigrantes

Pescadero es una ciudad costera que le ha abierto las puertas a los inmigrantes en el condado San Mateo.

Ubicado en el lado costero del condado, esta ciudad es conocida por su clima y sus playas.

En el año 1880 era un asentamiento de pescadores, sin embargo, ahora también es conocida por sus ranchos y suelos fértiles que ha permitido que inmigrantes llegaran a sus tierras para trabajar en los campos.

Alfredo trabaja en la ciudad vendiendo frutas desde hace cuatro años.

“Pues es el área donde hacen los stop los carros y me ven, ahorita me ven y ya me conocen pues ya en la tarde vienen y acabo todo esto o si no voy a los trailers y ahí ya vienen mis muchachos por mí y así estamos dos tres días y nos regresamos”, asegura Alfredo.

Este vendedor recorre un largo trayecto para llegar a Pescadero desde Los Ángeles.

“Cargo mis camionetas de frutas en Los Ángeles, en el mercado o cuando agarro pura naranja paro en fresno”, explicó.

Pero no solo lleva sus productos a Pescadero, también los vende en Utah, Salt Lake City y Denver.

“A veces trabajamos 3 o 4 días y nos descansamos, a veces trabajamos un mes corrido y paramos dos meses y vamos de vacaciones a Miami”, dijo Alfredo.

Y aunque muchas veces hay personas que lo discriminan, Alfredo asegura que eso no lo ha detenido para continuar adelante.

“En este tipo de trabajo que hacemos hay mucha discriminación, mucho racismo. Me han corrido y se siente mal, al momento uno se siente mal porque es indocumentado, pero se acostumbra también”, expresó.

Alfredo piensa regresar el próximo año a México donde vive su hija de 16 años.