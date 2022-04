Pequeños negocios enfrentan demandas por discapacidad en South San Francisco

Después de tiempos agotadores de pandemia y la inflación, ahora, algunos pequeños negocios en South San Francisco, se enfrentan a otro desafío inesperado: demandas por discapacidad.

“Tengo el parqueadero de enfrente que es para todas las personas. El primer parqueadero para los “hándicap” y todo el parqueadero accesible para la tienda. todo está accesible para los hándicaps y me están demandando porque no tengo parqueadero para un hándicaps”, dijo León Zabalza, dueño de la carnicería Tepa.

La carnicería de León Zabalza fue uno de los negocios demandados porpresuntas violaciones de la ley de Estadounidenses con discapacidades, conocido en inglés como ADA.

A Chavarria's Markettambién llegó una carta notificándolos sobre la demanda por un mínimo de $4,000 en daños por cada supuesta violación de la ADA.

“Aquí en la tienda, los pasillos son suficientes para que pueda entrar alguien con silla de ruedas. Solo que antes yo aquí tenía unas cajas para que la gente estuviera más separada de la registradora por lo de COVID, solo aquí y aquel lado”, indicó Francisco Chavarria, dueño de Chavarria's Market

Y bajo la misma situación, se encuentran los dueños de Alfredo’s Market.

“Las entradas aquí que tiene que ser más abierto para que pueda pasar las sillas de ruedas”, explicó Evangelina Portillo, dueña de Alfredo’s Market.

Todos estos negocios, ubicados sobre la Avenida Linden en South San Francisco.

“Estas demandas están trayendo mucha frustración y es problemático porque muchos de estos negocios no tienen el dinero ahorita, especialmente en la pandemia, para poder ayudar a hacer los cambios y remodelaciones”, dijo Eddie Flores, concejal de la ciudad de South San Francisco.

“Son mínimo, hay que gastar arriba de $20,000”, indicó León Zabalza, dueño de la carnicería Tepa.

Todo negocio o empresa privada que sirva al público tiene que seguir ciertas obligaciones para cumplir con las regulaciones establecidas por la ADA, lo que significa que la edificación del negocio y el acceso a este, debe tener accesibilidad para discapacitados.

Por ejemplo:

Todas las puertas que dan a espacios públicos deben tener una apertura de por lo menos 32 pulgadas.

El ancho de los pasillos debe medir al menos 36 pulgadas

El número adecuado de estacionamiento accesible se basa en el total de espacios de estacionamiento que los negocios tengan.

“Yo entiendo que, si es algo que se tiene que arreglar, pero estos negocios pequeños pienso que es algo que es mucho dinero lo que están pidiendo”, afirmó Evangelina Portillo, dueña de Alfredo’s Market

Y desde el punto de vista de Chavarria

“Lo hacen por el bien de su bolsillo, porque prácticamente nos están extorsionando a todos los negocios pequeños”, aseveró Francisco Chavarria, dueño de Chavarria's Market.

Hace unas semanas, los fiscales de distrito de San Francisco y California anunciaron una demanda civil contra el bufete de abogados Potter Handy llp., quienes representan al demandante de estos negocios latinos en South San Francisco.

Según la denuncia, Potter Handy ha presentado miles de demandas repetitivas contra pequeñas empresas independientemente de si existen violaciones reales de la ADA en los negocios particularmente negocios con dueños inmigrantes cuyo el inglés, es su segundo idioma.

Contactamos al abogado Dennis Price de Potter Handy quien se negó a ser entrevistado ante nuestras cámaras, pero en parte, escribió en un correo eléctrico lo siguiente:

“Mis clientes demandan a las empresas que no cumplen. Su “objetivo” no es un propietario de negocio en particular, excepto a aquellos que están infringiendo una ley de 30 años. Considero que la sugerencia de que las empresas de inmigrantes o latinos son más propensas a infringir la ley es ofensiva y racista. La realidad es que la gran mayoría de las empresas son pequeñas empresas y la gran mayoría de esas pequeñas empresas cumplen con los estatutos de derechos civiles. Mis clientes y nuestra firma no dudan en demandar a grandes empresas que violan la ley y han obtenido importantes victorias contra cadenas de cines, recintos deportivos y cadenas de supermercados como Costco”.

En cuanto a las alegaciones de que la firma de abogados “Potter Handy “ pudo reclamar la presencia de un tribunal federal debido a las falsas acusaciones de violaciones de la ADA.

El abogado escribió:

“La ADA es un estatuto federal que anticipa ser presentado en un tribunal federal. Nuestras acciones federales han resultado en numerosas decisiones que sientan precedentes. Prácticamente todos los casos litigados sobre el tema de la ADA en California citan al menos una de las decisiones del noveno circuito que fueron procesadas por nuestra oficina”.

Mientras el litigio sigue su curso, la ciudad de South San Francisco busca dar ayuda monetaria a los propietarios de estos negocios.

“Es $500,000 en nuestro fondo general, que lo vamos a regresar a la comunidad a quien solo San Francisco para ayudarles, para poder hacer estas remodelaciones y para poder traer ayuda en estas demandas legales”, aseguró Eddie Flores, concejal de la ciudad de South San Francisco.

Cada negocio podría obtener hasta $25,000 en ayuda, tienen hasta el 13 de mayo para enviar su solicitud.

Para completar la solicitud visita ssf.net/EAC