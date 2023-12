“Era un niño feliz”: pequeño de 8 años muere en trágico accidente a las afueras de Antioch

Una familia hispana llora la muerte de un pequeño, de 8 años, luego de un trágico accidente de tránsito a principios de diciembre a las afueras de Antioch.

“Un carro que venía en el otro carril en el sentido opuesto se le soltó una traila, la traila le pegó y lo mandó al otro carril y de ahí venían otros carros y colapsaron con él”, explicó Jorge Flores, tío y padrino del pequeño.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

El accidente ocurrió el 13 de diciembre en el área de Vasco Road y la autopista 14.

Jorge aseguró que la familia apenas puede entender lo ocurrido, el niños llamado Zahir Giovanni Juarez Rojo, tenía autismo, era el único hijo y una bendición especialmente para su mamá, Paola quien sufre de epilepsia.

“Ela por un milagro, salió embarazada y a los meses les dijeron que el niño venia mal, que ella decidiera si lo quería tener o no, y ella firme los dos, si si lo queremos tener”, indicó Jorge.

Ahora atormentados por el dolor, Jorge dice que tienen miles de preguntas.

“Había luchado y nunca se quejó, estaba contenta habiendo tenido a su niño, por qué si yo luché, acepté todo, por qué se lo lleva”, afirmó Jorge.

La pregunta también persigue a Jorge especialmente después de ver cómo superaron tantos obstáculos como familia con problemas de audición, la nariz y el labio leporino de Zahir

“Aunque humildemente, porque viven humildemente viven muy felices”, afirmó Jorge.

Además de estar devastados emocionalmente Jorge dice que este ha sido un golpe muy duro económicamente.

Querían adoptar otro niño y acababan de comprar una casa, Antonio, quien es padre de Zahir y quien resultó herido en el accidente, es el único soporte económico pues Paola se había dedicado al niño

Antonio sufrió fracturas en la espalda, en la columna, en uno de sus pies y tuvo muchos golpes en la cabeza.

La familia busca el apoyo de la comunidad a través de una página de internet en la que están recolectando fondos.

Entre tanto dicen que se comprometen a seguir con el legado de Zahir, quien era alegre.

“A veces se queja uno de cosas tontas, que no tengo el mejor trabajo, que no tengo el mejor carro, que por qué no hago viajes, este niño con todos esos problemas era feliz”, indicó Jorge.

Y también era compasivo, como cuando vio a un desamparado al frente de una tienda.

“Le pidió que comprara una cobija porque el homeless tenía mucho frio”, aseveró Jorge.