Peligro de deslizamiento provoca evacuación de 15 viviendas en Richmond

Residentes de 15 casas en Richmond evacuaron voluntariamente el martes por la noche y el miércoles después de que la ladera detrás de los inmuebles comenzara a mostrar signos de deslizamientos de tierra.

El alcalde Tom Butt dijo el miércoles que se hicieron arreglos para que los residentes que no tienen un lugar a donde ir se queden en un hotel de Emeryville.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

El área de Seacliff Drive se encuentra cerrado entre Seacliff Way y Canal Boulevard, mientras que Seaview Drive y Seacliff Way están cerrados desde Seacliff Drive hasta Admiralty Way.

Butt dijo que un geólogo estuvo en el lugar el miércoles por la mañana, así como un contratista local que trabajaba para mitigar el daño.

El sargento de policía de Richmond Donald Patchin dijo que no hay una estimación de cuándo las personas pueden regresar a sus hogares.

"Es solo un juego de espera en este momento, con este río atmosférico llegando en los próximos días", dijo Patchin.