Peatón gravemente herido tras ser arrollado en Santa Rosa

Un peatón resultó gravemente herido luego de registrarse un accidente de tránsito el martes en la noche en Santa Rosa, según la policía.

Alrededor de las 11:10 p.m., oficiales y personal médico respondieron a un informe de una colisión entre un peatón y un vehículo en la intersección de Sebastopol Road y Dutton Avenue.

Según la policía, se enteraron de que un vehículo BMW plateado atropelló a un peatón, quien quedó inconsciente mientras yacía en la vía.

Los oficiales encontraron al peatón en el carril en dirección norte de Dutton Avenue, justo al norte de la intersección con Sebastopol Road, con un sedán BMW plateado al costado de la carretera con daños importantes en la parte delantera. El conductor del vehículo todavía se encontraba en el lugar, dijo la policía.

Según la policía, el peatón fue transportado a un hospital local con heridas críticas.

Los investigadores dijeron que no había indicios de que el conductor estuviera bajo la influencia de alcohol o drogas. La velocidad del automóvil probablemente no fue un factor y no estaba claro si el peatón estaba en el cruce de peatones, dijo la policía, quien agregó que el BMW parecía tener el derecho de paso con luz verde en el momento de la colisión.