Pastor hispano le tiende una mano amiga a la comunidad del este de San José

El gran corazón del Pastor Danny lo ha llevado a ayudar a familias necesitadas del este de San José y a través del proyecto The City Peace ha logrado cambiar la vida de muchas personas.

Leslie Olivar Aleman, es estudiante de la Escuela Yerba Buena en San José y junto a un grupo de compañeros apoya la iniciativa del pastor ayudando a familias necesitadas.

“Yo pienso que es importante ayudar a otras personas porque no todos tienen lo que uno tiene. Yo admiro mucho a pastor Danny porque él quiere ayuda a la comunidad y ayuda a las personas que necesitan”, aseguró Leslie.

El pastor nació y creció en el área de Story Street al este de la ciudad y desde muy pequeño tuvo problemas, sin embargo, su vida dio un giro positivo y comenzó lo que él define como un viaje a través de la fe.

Esa fe lo llevó a crear el proyecto The City Peace a través del cual no solo provee cosas materiales a las personas si no que las hace sentir que pertenecen y que pueden alcanzar lo que se pongan como meta.

Actualmente, el proyecto está constituido por 90 miembros que ayudan a las familias afectadas por la pandemia.

“Mi misión es darle a la comunidad algo que recibí de ella, quiero ser el inicio y no el final de una historia”, aseguró el pastor.

Si deseas colaborar con esta obra de amor visita https://thecitypeaceproject.org/