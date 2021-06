A través de la campaña “Para mí, para ti, para Fruitvale” la organización The Unity Council, la Clínica La Raza y la Universidad de California en San Francisco buscan llegar a las comunidades más afectadas por el COVID-19 en Oakland para ofrecerles información y acceso a la vacuna.

La campaña integrada por 25 embajadores comunitarios de UCSF tiene como objetivo alentar a los residentes del este de Oakland, una las áreas más afectadas por contagios con COVID-19, a utilizar los lugares de vacunación gratuitos para inmunizarse.

Con las tasas de infección más altas y las tasas de vacunación más bajas, entre la comunidad latina, el grupo unió fuerzas para promover sitios de vacunación locales como el sitio operado por La Clínica de la Raza ubicado en el 1029 International Boulevard con la capacidad de distribuir 500 dosis diarias a los residentes del condado Alameda.

“Creemos que nuestros esfuerzos conjuntos serán aún más poderosos porque tenemos las vacunas que científicamente tienen una alta tasa de eficacia para prevenir la propagación del virus o limitar sustancialmente que las personas se enfermen hasta el punto de la hospitalización”, dijo Jane García, directora ejecutiva de La Clínica de La Raza.

Los embajadores comunitarios estarán ubicados en iglesias, centros preescolares, organizaciones sin fines de lucro y los sitios de distribución de alimentos.

Los voluntarios ayudarán a los residentes a programar citas para obtener la vacuna en las clínicas de salud local y en los sitios de vacunación masiva. Estas personas hablan varios idiomas incluidos el español, inglés, vietnamita, cantonés, tagalo y árabe.

“Estamos alentando a las personas a que se vacunen y nos aseguremos de que todos los miembros de la familia estén vacunados”, dijo la Dra. Alicia Fernández, MD, Profesora de Medicina y Directora del Centro de Excelencia UCSF Latinx. "El sol está brillando; El verano está aquí y es fácil caer en la complacencia porque las hospitalizaciones han bajado. Los embajadores de la comunidad pueden ayudar a facilitar el acceso a las vacunas para que la reapertura de California vaya bien, a pesar de menos precauciones y potencialmente más variantes ".

Para obtener información sobre los sitios de vacunación, los Embajadores Comunitarios de UCSF y la campaña multimedia de difusión “Para mí, para ti, para Fruitvale”, visita The Unity Council: https://unitycouncil.org; La Clinica Raza: https://laclinica.org/; and UCSF Latinx Center of Excellence: https://cvp.ucsf.edu/programs/capacity-building-training/ucsf-lcoe.