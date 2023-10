Panapolis Panaderia lleva el sabor del pan dulce mexicano sobre ruedas a residentes de San José

Un panadero mexicano lleva los tradicionales sabores del pan dulce a las calles de San José en su panadería sobre ruedas.

"Tengo conos de crema, orejas, ojos de buey, donas, pan de elote, pan de muerto, payasos, rellenos de jamón, tacos de queso, elotes tradicionales de México", aseguró Aldo Ortiz dueño de Panapolis Panderia.

Nadie se puede resistir al delicioso olor y sabor del pan dulce.

"Pues la verdad les ha encantado el pan que, pues mucha gente viene de lejos, la persona que ha venido de más lejos a probar es de Orange County, entonces viajar 6 horas para probar un pan se me hace bastante padre, y también tengo locales de San José, pero también de Oakland , Sunnyvale, de Los Banos, de Gilroy, de Morgan Hill", explicó Ortiz.

Aldo cuenta que su abuelo, sus tíos y su papá eran panaderos, y de allí nace la inspiración, pero la idea de la panadería sobre ruedas nació hace un año, y desde entonces no ha parado de trabajar.

“Antes de todo lo que ven ustedes en la tarde que es vender, aquí estamos desde la 1:00 a.m., fabricando el pan, aquí con mi compañero Manuel, hacemos el pan desde la madrugada tanto para el punto de venta, como para la van", indicó Aldo.

Después de hornear, decorar, y tener todo listo, el pan va directo a la panadería sobre ruedas.

"Todos los días pongo en mi Instagram una historia con mi horario, dónde voy a estar", dijo Aldo.

De lunes a sábado, Aldo llega a las 5:00 p.m., , a su primera parada en San José.

Allí lo esperan personas que ya lo conocen, o incluso llegan clientes nuevos de otras culturas a probar y compartir en redes sociales el auténtico sabor del pan dulce.

"Filipinos, americanos, entonces sinceramente sí ha funcionado bastante, está muy bien y las redes sociales ni que se diga", aseguró Aldo.

Han llegado las 6:00 p.m., y Panapolis Panadería continúa su recorrido, dirigiéndose a su segunda y última parada.

Después de un largo día de trabajo, y de haber vendido todo el pan, Aldo regresa a casa con la satisfacción de saber que a veces las cosas lindas se demoran, pero llegan en el mejor momento.

"Soy una persona que no tengo miedo a perder, así que, si tengo una idea, la decido hacer, la hago, si no me salió lo que pensaba igual no era una pérdida fue un aprendizaje", aseveró Aldo.