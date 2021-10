Palo Alto: tres empleados de un refugio de animales sospechosos de la muerte de 7 cachorros

Tres empleados de Pets in Need del Refugio de Animales de Palo Alto fueron citados por crueldad animal y negligencia después de que siete cachorros murieran en tránsito en medio del calor del verano del Valle Central, anunció el martes el Departamento de Policía de Palo Alto.

El 2 de agosto, los empleados estaban recogiendo animales de los refugios del Valle Central que no tenían suficiente capacidad para cuidarlos. Siete de los 27 perros recuperados eran cachorros de labrador / pit bull, todos del mismo niño y de entre tres y cuatro meses de edad.

Los animales fueron colocados en el área de carga trasera de la camioneta Pets in Need, que carecía de aire acondicionado. Los empleados no proporcionaron agua a los animales, dijo la policía.

Las temperaturas del Valle Central subieron de 90 a 100 grados esa tarde.

Los sospechosos dijeron que revisaron a los animales una vez en una estación de servicio en Los Baños y que parecían estar bien. Una vez que llegaron a Palo Alto, los siete cachorros no respondieron. El personal veterinario en el lugar no pudo revitalizar a los cachorros.

Los otros 20 perros sobrevivieron, informa la policía.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Santa Clara presentó dos cargos por delitos menores contra los empleados y un juez emitió órdenes de arresto el lunes. Según las políticas de orden judicial de delitos menores no violentos, los sospechosos fueron citados y liberados el martes.

La policía insta a cualquier persona que tenga más información sobre el incidente a que llame al centro de despacho de 24 horas al (650) 329-2413.