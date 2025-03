Piden más recursos para tratar la salud mental de estudiantes en Palo Alto

Según una encuesta realizada por el Distrito Escolar Unificado de Palo Alto el estrés académico y problemas familiares son los dos factores que afectan más la salud mental de los estudiantes.



La repentina muerte de un alumno del distrito escolar la semana pasada en las vías del tren Caltrans en Church Hill revivió una vez más la importancia de la salud mental en los jóvenes, por esta razón varios padres asistieron el martes a la Junta Escolar de ese distrito.

“Le pedimos al distrito diferentes recursos para los padres, educación sobre la salud mental y lo llevemos a la ciudad para que nos ayuden más a hacer un plan de cómo hacemos el tren más seguro para cruzar”, indicó Maribel Ramírez, sus hijos asisten a una escuela del Distrito Escolar Unificado de Palo Alto.

Maribel explicó que desafortunadamente la salud mental siguen siendo un tema tabú.

“Creo que sobre todo en la cultura de nosotros donde no se hablan ciertos temas y ponemos como que no hay que hablar de estas cosas”, expresó Maribel.

Mare Lucas perdió a su hijo hace 8 años a raíz de una crisis mental

“Todos los días me despierto con un dolor profundo. El peor dolor que uno puede sentir y me rompe el corazón saber qué otra familia está pasando por lo mismo”, dijo Lucas.

El distrito escolar aseguró que en los últimos años ha creado servicios y programas de salud mental en las escuelas.



Según sus datos el 60% de los estudiantes que acuden a terapia dicen que les ayuda.

Su informe también demostró por medio de encuestas que los estudiantes de preparatoria acuden a terapia por estrés académico y preocupaciones familiares.



Sin embargo, padres de familia aseguraron que algo no está funcionando.

“Tenemos que decidir como padres cómo podemos crear un ambiente saludable para que nuestros hijos no se sientan presionados académicamente”, dijo Lucas.



La madre de familia dijo que la población latina en Palo Alto no es tan grande, pero sí representan el 16% de la población.



“La comunidad latina en teoría no es tan grande en Palo Alto, pero en realidad representamos el 16% de la población entonces ya empieza a ser un número, no tenemos mucha representación aquí que nuestra voz se escuché”, afirmó Nallely López, su hijo asiste a una escuela del distrito escolar.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.



Por su parte, la junta escolar se refirió a estas preocupaciones indicando:

“Discutiremos las recomendaciones hechas por los padres para así mejorar nuestros servicios para los estudiantes y nos gustaría continuar estas conversaciones”, dijo Alison Kamhi, miembro de la Junta Escolar del Distrito Escolar Unificado de Palo Alto.



El distrito está trabajando en un posible plan de ayuda de salud mental en colaboración con la ciudad y retomarán el tema en su próxima reunión del primero de abril.