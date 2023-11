¿Pagarías por transitar por puentes y autopistas del Área de la Bahía?

La Comisión Metropolitana de Transporte está estudiando la posibilidad de cobrarle a los conductores que transiten por puentes y autopistas a lo largo del Área de la Bahía.

“Como se podría reducir la cantidad de millas que la gente individualmente viaja cada año, el mecanismo de cobro busca desincentivar el uso innecesario de automóviles”, explicó Leslie Lara Enriquez, vocera de la Comisión Metropolitana de Transporte.

Sin embargo, esta iniciativa no fue bien recibida por los residentes.

“Terrible para el que trabaja conduciendo, a menos de que las empresas tengan en cuentas esos gastos”, dijo Eduardo Manosalva, conductor.

“Dependiendo de la situación, ahorita mi trabajo no requiere ir a la autopista, pero si me transfieren si me afectaría mucho”, dijo Maritza Silva, conductora.

Durante el miércoles la comisión efectuó una reunión para escuchar al público, y a la vez exponer los retos que enfrenta la zona.

El supervisor de San Mateo, David Canepa, es uno de los 21 miembros de la comisión.

“Tenemos que tener en cuenta también que con la expansión de autos eléctricos, los impuestos de la gasolina con los que se paga por el mantenimiento de carreteras, potencialmente bajarán, y se necesitan recursos para mantener estas carreteras”, explicó Canepa.

Aunque es muy pronto para hablar de montos de cobro, a algunos les preocupa lo que ya han pagado, por ejemplo, por usar el carril expreso.

“Salió caro, de Redwood City a San Francisco como $10 por andar una vía”, indicó Franklin García, conductor.

Pero, no todos se oponen, a Sergio Baez, conductor, le parece buena idea.

“Pues está bien, así menos carros en la autopista, sería mejor para todos, menos carros, accidentes, menos todo, se protege el ambiente”, aseguró Sergio.

Uno de los temas que más preocupa es el de equidad y cómo afectaría esto a las personas menos favorecidas.

Para el año próximo se esperan las recomendaciones finales de cómo proceder.