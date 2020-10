Padres hispanos obtienen ayuda para asistir a sus hijos durante clases virtuales en Oakland

Actualmente las clases virtuales representan un gran reto para algunos padres hispanos que desconocen o no tienen las herramientas necesarias para ayudar a sus hijos mientras reciben clases en Oakland.

“Muchas de las veces para muchos padres que no sabemos de tecnología es muy difícil. como sabemos tenemos muchas personas que son de Guatemala, que no hablan español, muchos no saben leer, mucho menos van a saber de tecnología”, aseguró Judith Méndez, quien ayuda a padres de familia a familiarizarse con la tecnología.

Por esta razón, autoridades del distrito escolar unificado, donde el 45% de los estudiantes son latinos y de esos más del 60% aprenden inglés como segundo idioma, han implementado programas enfocados a ayudar a estas familias.

“Nuestras familias que ya ocupaban ayuda ahora ocupan tres veces más la ayuda verdad. Estamos haciendo llamadas a casa, estamos haciendo visitas a casa, también proveemos interpretes”, aseguró Raquel Jiménez, vocera de la Oficina de Equidad del distrito escolar.

El distrito dijo que habilitó una página web llamada “Familias del Distrito” en la que los padres podrán hallar videos informativos sobre cómo usar aparatos de WiFi y Chromebooks.

Adicionalmente, la oficina de equidad del distrito también planea una nueva estrategia para facilitar la comunicación con los padres.

“vamos a abrir una línea telefónica que va a hacer un sistema de mensaje para que las familias pregunten y dejen sus preocupaciones en su idioma y tenemos personal que va a estar contestando las llamadas”, aseveró Jiménez.