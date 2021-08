Padres frustrados y preocupados ante la forma en que se tratan contagios de COVID-19 en las escuelas

Confusión, preocupación y frustración es lo que sienten los padres que han recibido noticias de sus escuelas diciéndoles que sus hijos estuvieron en contacto con una persona que dio positivo al COVID-19.

Cynthia Muñoz, madre de familia, asegura que recibió un correo electrónico de la escuela de su hijo donde le explicaban la situación.

“Preocupada, mortificada y con el pendiente que de que recibimos el correo el miércoles pero el contacto fue el viernes, han pasado más de cinco días o sea ya los niños estuvieron con otras personas, si iba a haber una infección ya nos había tocado a todos”, aseguró.

Pero lo más frustrante de la situación fue las medidas que tuvo que tomar tras el informe que incluían no enviar a su hijo a ninguna actividad extracurricular.

“Lo están llamando una cuarentena modificada pero sí que lo mandemos diario a la escuela”, indicó Cinthya.

La cuarentena modificada es parte de la guía actual del estado para los niños o personas que tuvieron contacto con alguien contagiado, es decir, todos pueden

seguir asistiendo a clases presenciales si están vacunados y no presentan síntomas.

Pero, ¿Qué ocurre cuando los niños no están vacunados?

Todavía podrían ir a clases en persona, cumpliendo varias condiciones, que incluyen el uso de mascarillas, no tienen síntomas, se hacen la prueba de COVID-19 dos veces durante diez días, y se mantienen alejados de actividades extracurriculares.

“La idea de llevarlos a la escuela cuando no sabemos si tienen COVID o no, se me hace algo muy irresponsable”, aseguró Cinthya.

En el Área de la Bahía, algunos distritos siguen la guía del estado, sin embargo, en San Francisco son más estrictos, ya que, todo estudiante identificado como contacto cercano que no está vacunado, es enviado a casa en cuarentena completa una acción que ha causado molestia entre los padres de familia.

“Toda la clase cierra y los niños tienen que quedarse en casa, no hay instrucción por zoom, no hay clase, no es aceptable, aseveró Cyn Wang, vocero de San Francisco Parent Coalition.