Padres de pequeño de 6 años muerto en tiroteo claman justicia

Entre lágrimas y visiblemente afectados los padres del pequeño, de 6 años, que murió durante un tiroteo en San Francisco clamaron justicia el martes durante una rueda de prensa.

Jason Young, padre de Jace Yong, aseguró que la violencia armada debe parar y afirmó estar viviendo el peor momento de su vida tras la pérdida de su hijo.

"No entienden lo difícil que es llegar aquí como hombre negro y perder a su hijo por algo sin sentido, algo sin sentido", aseguró Jason.

Kesha, la madre del menor, estuvo presente en la rueda de prensa, sin embargo, era visible el dolor que sentía al no poder mantenerse en pie.

Jason hizo un llamado a quien tenga información sobre el tiroteo para que acuda a las autoridades y así obtener justicia para su hijo.

"Es cómo puedes ayudar a esta familia haciendo justicia para Jace. Por favor. Antes de que alguien más salga lastimado¨, afirmó Jason.

London Breed, alcaldesa de la ciudad, aseguró que la muerte de Jace no puede quedar impune.

"Si esto no te indigna, no sé qué lo hará. Si esto no te hace parar, no sé qué lo hará. Tenemos que detenerlo. Tenemos que parar. No más funerales¨, aseveró Breed.

Jace Yong recibió un disparo mientras veía los fuegos artificiales el sábado en el distrito de Bayview.

El pequeño fue trasladado al hospital, sin embargo, fue posteriormente declarado muerto.

La policía dijo que el tiroteo presuntamente estaba dirigido a una persona específica, sin embargo, hasta el momento no han realizado arrestos relacionados con el caso.

Se tiene previsto que el miércoles se lleve a cabo una marcha por la paz y la justicia de las víctimas que han muerto debido a la violencia armada.

La marcha partirá al mediodía desde el Ayuntamiento de la ciudad.