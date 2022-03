Padre e hijo de la Bahía viajan a la frontera con Ucrania para ayudar a familias en busca de refugio

Un padre y su hijo, residentes de Danville, viajaron a Polinia con el único objetivo de ayudar a las familias ucranianas que se encuentran en búsqueda de refugio debido a la guerra que actualmente vive el país europeo.

La idea surgió mientras Michael Busselmen y su hijo Soren, de 17 años, iban camino a una cita con el dentista.

“Hace como una semana y media, me estaba llevando a una cita con el dentista y me dijo: bueno, tal vez me gustaría ir a la frontera polaca con Ucrania y llevar a algunos refugiados a un lugar seguro y dije ok, yo voy”, recordó Soren.

Michael, padre del adolescente, aseguró que querían hacer algo más que enviar sus oraciones “queríamos hacer la diferencia”.

Soren decidió faltar a su baile de promoción.

“Mi mamá dijo oh, te vas a perder el baile de graduación y a mí me pareció bien porque el baile de graduación es tan insignificante en comparación con la importancia de estos grandes eventos, esta guerra que está ocurriendo en Ucrania", indicó Soren.

Fue así como la familia compró dos pasajes con destino a Alemania a donde llegaron el martes.

Ambos rentaron una camioneta, la llenaron de suministros y viajaron hasta la frontera entre Polonia y Ucrania donde encontraron un refugio y a familias que necesitaban ayuda para trasladarse.

“Fue increíble desde el principio solo ver la emoción que tenían cuando vieron que íbamos a Berlín”, contó Soren.

Durante el viaje de 11 horas entablaron amistades con las personas y compartieron historias sobre los seres queridos que perdieron por la guerra.

“Estaban tan felices y luego nos tomamos una foto frente a la camioneta, y dije chesse y aunque no hablan una palabra de inglés, todos saben sonreírle al chesse y estaban llenos de Burger King y felices y ellos todos sonreían, fue un momento muy especial”, aseguró Michael.

Luego de esta travesía, Michael y Soren, esperan poder ayudar a otras familias que estén en búsqueda de refugio en Alemania antes de volver a la Bahía.