Osos deambula por las calles de un vecindario en Fairfield

La policía se encuentra en alerta luego de haber recibido varios reportes sobre el avistamiento de un enorme oso entre el 13 y 14 de mayo en Fairfield.

El animal fue visto en el área de Woodcreek por lo que autoridades piden a los residentes tener precaución.

Una foto del oso fue publicada en la cuenta de Instagram de la policía donde aseguran que es probable que el animal esté en busca de agua y alimentos.

“Si bien no encontramos osos en Fairfield todos los días, a menudo se encuentran en las colinas. Recuerde que el encuentro más seguro con un oso es el que evitamos: no busque al oso por curiosidad, fotografías o selfies. No deje comida para perros o gatos, y traiga a sus mascotas cuando sea posible”, escribió la policía en la publicación.

Autoridades les recomendaron a los residentes evitar al animal y llamar a la policía de inmediato.