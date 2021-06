Organizaciones piden extensión de la moratoria de desalojos en California

Organizaciones piden a las autoridades estatales que extienda la moratoria de desalojos que vencerá el próximo miércoles 30 de junio en un esfuerzo por ayudar a las familias que resultaron afectadas económicamente por la pandemia.

Grupos que abogan por viviendas justas en la Bahía solicitaron al gobernador Newsom que extienda esta moratoria hasta finales de año, sin embargo, hasta el momento se desconoce cuáles serán las acciones que tomará el estado en cuanto a esta decisión.

“Realmente es muy inhumano estar esperando hasta último momento para hacer este cambio y si esto no existe, muchísimas familias no van a poder cubrir su renta en julio y van a estar amenazas con desalojo y para muchos serán amenazas reales”, explicó Adriana Guzmán, vocera de Faith In Action Bay Area.

Por esta razón, los condados San Mateo y Santa Clara piensan discutir una extensión de la moratoria a nivel local

El condado Santa Clara anunció que a partir del primero de julio y hasta el 30 de septiembre, implementarán protecciones contra desalojos, pero solo para las áreas no incorporadas del condado, ya que no tienen la autoridad para obligar a las ciudades a implementar este tipo de medidas.

En el condado San Mateo, líderes locales podrían extender la moratoria hasta septiembre

“Nosotros en San Mateo sabemos que Redwood City es una de las ciudades que ha tomado liderazgo en extensión en caso de que el estado falle”, dijo Guzmán.

Por su parte, San José y el condado Contra Costa también discuten si vale la pena mantener o extender sus propias ordenanzas locales.